“La silla de ruedas es un apoyo, no define a nadie”

El Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFis) lanzó una campaña de producción fotográfica por iniciativa de los propios pacientes, quienes querían mostrarse tal como son, hombres y mujeres con belleza, actitud, sensualidad y estilo. “Porque la silla de ruedas es solo un apoyo. No define a nadie. Ellos y ellas son mucho más que eso”, expresaron desde la institución especializada en rehabilitación motora, y aclararon que “estas fotos vienen a recordarlo”.

También agradecieron a cada uno de quienes fueron protagonistas y a las empresas salteñas que aportaron lo suyo para hacer realidad este proyecto. “Lo más importante fue acompañar a nuestros pacientes a mostrarse auténticos, seguros y llenos de vida, pese a las dificultades motoras que les toca atravesar. Seguimos trabajando para cambiar las miradas y recordar que la discapacidad no está en las personas, sino muchas veces en cómo la sociedad elige mirarlas”, explicaron.

CePReFis aborda secuelas vinculadas con el movimiento. Los orígenes de estas afecciones son diversos: pueden ser de origen neurológico, osteomioarticular, artrosis, artritis, fracturas, hemiplejias, tumores cerebrales o enfermedades degenerativas, entre otras. El dispositivo apunta a una atención de salud igualitaria, federal y pública para todos los salteños.

Caminata 2026

Por otra parte, desde CePReFis aprovecharon la oportunidad para invitar a la comunidad a sumarse a la Caminata 2026, que se realizará el viernes 20 del corriente mes.

“Invitamos a todos los pacientes, familiares, instituciones, autoridades y a la comunidad en general a sumarse a la propuesta. Después de la caminata disfrutaremos de un break y de un show musical que brindarán nuestros pacientes, además de muchas sorpresas más”, señalaron.

El punto de encuentro será en Adolfo Güemes 640, a partir de las 9.