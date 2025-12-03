PUBLICIDAD

Salta

Cómo se repartió el poder en el Concejo: diez bloques, entre aliados y monobloques

El Concejo Deliberante definió la conformación de sus diez bloques para el nuevo período legislativo, con Por Salta y La Libertad Avanza como las bancadas más numerosas.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 13:15
El Concejo Deliberante de Salta oficializó la conformación de sus diez bloques políticos, un mapa legislativo marcado por la fragmentación, aunque con mayoría oficialista, y la presencia mayoritaria de espacios unipersonales. Por Salta (del intendente Emiliano Durand) y La Libertad Avanza quedaron como las principales fuerzas dentro del recinto. La perlita: Pablo López, exlibertario, se armó su monobloque. 

La presidencia quedó a cargo de Darío Madile, la vicepresidencia primera quedó en manos de José García y la vicepresidencia segunda, con Rodrigo Pérez Quinteros.

 

1) Por Salta – 6 integrantes

• Darío Madile
• Eliana Chuchuy
• Gustavo Farquharson
• Alicia Vargas
• Víctor Lamberto
• Camila Lobo

2) La Libertad Avanza – 5 integrantes

• Laura Jorge Saravia
• María Florencia León
• Rodrigo Pérez Quinteros
• Carlos Casasola
• Erika Nievas

3) Yo Participo – 2 integrantes

• José García
• José Luis Arias

4) Juntos – 2 integrantes

• Agustina Álvarez Eichele
• Gonzalo Nievas

5) Pulso Colectivo – 1 integrante

• Malvina Gareca

6) Gustavo Sáenz Conducción – 1 integrante

• Inés Bennasar 

7) Vamos Alta – 1 integrante

• Laura García

8) Memoria y Movilización – 1 integrante

• David Leiva

9) Libertad y Progreso – 1 integrante

• Pablo López

10) Unión Cívica Radical (UCR) – 1 integrante

• Ángel Ortiz

