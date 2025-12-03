Madile fue ratificado como presidente del Concejo Deliberante y defendió una conducción "plural"

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta llevó adelante este miércoles la sesión especial de asunción de los nuevos ediles sin la presencia del intendente Emiliano Durand, cuya ausencia fue notoria en el acto institucional. Pese a ello, el cuerpo avanzó con la ratificación de Darío Madile como presidente y con una conformación marcada por la pluralidad y la expectativa de un funcionamiento legislativo más intenso.

Tras la elección de autoridades, Madile afirmó que el cuerpo quedó integrado “de manera justa”, con representación tanto de la mayoría como de la primera minoría.

“Es una conformación muy plural, donde se ha tenido en cuenta a la mayoría a través del interbloque que reúne a más de once concejales, y también a la primera minoría, La Libertad Avanza, representada por el concejal Rodrigo Quintero”, expresó.

Consultado sobre el desacuerdo manifestado por algunos ediles libertarios respecto a la composición de autoridades, Madile respondió:

“¿Cómo no pueden estar conformes si su espacio está representado en una vicepresidencia? Eso ya es un tema de ellos. El espíritu debe ser que estén expresadas la oposición, el oficialismo, la mayoría y la minoría. Y eso es exactamente lo que logramos”.

El caso Pablo López: una discusión inevitable

En relación con la presencia de Pablo López tema que generó tensión dentro y fuera del recinto, Madile reiteró que su postura se basa en lo que establece la ley.

“Él tenía la posibilidad de asumir. Después discutiremos si la ley está bien o está mal, pero hoy dice eso. Fue el primer candidato de la lista de La Libertad Avanza, por eso está ocupando una banca. La explicación sobre su postulación debe darla ese espacio político”, apuntó.

Sobre un eventual proceso disciplinario, recordó que la Carta Municipal exige que la inhabilidad moral sea “sobreviniente” a la asunción:

“Puede haber presentaciones y, si las hay, se conformará la comisión de disciplina y juicio para evaluar si corresponde o no dar tratamiento. Pero hoy no existe impedimento legal”.

Madile señaló además que espera un período legislativo más activo:

“Ojalá sea más crítico, ojalá haya más propuestas y más debate. Del disenso se construye y yo estoy convencido de que eso debe ocurrir en un cuerpo legislativo”.

La visión desde la oposición: proyectos, debates y expectativas

La concejal Agustina Álvarez Eichele celebró la renovación del cuerpo que por primera vez se actualiza por mitades y destacó que la ampliación de espacios opositores puede mejorar la calidad de los debates.

“Lo bueno es que se vienen cambios, y eso siempre es positivo: nuevos aires, nuevas ideas, nuevos criterios. En mi caso soy oposición, y me parece excelente que haya más oposición, siempre que sea constructiva y priorice la calidad de vida de los salteños por encima del rédito político”, expresó.

Entre los proyectos que buscará impulsar mencionó nuevamente el Código de Nocturnidad: “Es una normativa que busca ordenar la nocturnidad, regular ruidos molestos y mejorar los servicios que deben brindarse a los usuarios. También tengo iniciativas vinculadas a la transparencia, la obra pública y el orden administrativo”.

Respecto al pedido de los empresarios de locales bailables para extender el horario nocturno, aseguró que el debate sigue pendiente:

“Tuvimos una reunión con el Ejecutivo, con la Policía y con Bomberos, pero no se trató nada en el recinto. Lo importante no es si extendemos o no el horario, sino dar el debate y evaluar qué es mejor para la ciudad”.

Un inicio marcado por tensiones y expectativas

La ausencia del intendente Durand, la discusión por la banca de Pablo López y el desacuerdo de sectores libertarios respecto a la distribución de cargos marcaron una sesión inicial que anticipa un período legislativo intenso.

Con un oficialismo que retiene la presidencia, una oposición ampliada y un clima político más exigente, el Concejo Deliberante se prepara para un ciclo donde los debates, el control y el disenso volverán a ocupar el centro de la escena.