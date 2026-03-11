La lluvia no da tregua en Metán: por segunda noche consecutiva hay calles anegadas, vecinos en alerta y rige una alerta naranja

Por segundo día consecutivo, San José de Metán vuelve a enfrentar un fuerte temporal de lluvia que ya provocó calles anegadas y preocupación entre los vecinos. Mientras continúan los trabajos para reparar los daños que dejó la tormenta de la madrugada anterior, las precipitaciones volvieron a intensificarse durante la noche y existe temor de que la situación empeore en las próximas horas.

En distintos sectores de la ciudad comenzaron a registrarse calles inundadas y acumulación de agua, especialmente en la calle Mariano Moreno, donde los vecinos colocaron bolsas de arena en los frentes de sus viviendas para evitar que el agua vuelva a ingresar a las casas.

La situación también es complicada en la calle Río Piedras, a la altura del puente bajo nivel del ferrocarril, donde el paso quedó anegado por la acumulación de agua.

Desde el municipio confirmaron que equipos de emergencia trabajan en distintos puntos de la ciudad. El subsecretario de Seguridad, Federico Delgado, señaló que las cuadrillas continúan desplegadas en tareas preventivas.

“La naturaleza nos sigue castigando a Metán. Estamos trabajando con los preventores y pedimos a los vecinos que tengan paciencia. Las cosas las vamos a solucionar, pero pedimos que no salgan a la calle si no es por una emergencia”, expresó el funcionario.

Calle Río Piedras en el puente bajo nivel del ferrocarril en Metán.

Escuelas suspenden inasistencias

Ante el agravamiento del temporal y la alerta naranja vigente para la madrugada, varias instituciones educativas decidieron flexibilizar la asistencia para la jornada del miércoles.

La Escuela de Educación Técnica N° 3.133 “Prof. Rosmiro Bazán” informó que no se computarán inasistencias debido a las condiciones climáticas.

“Señores padres: debido a las inclemencias del tiempo y por estar en alerta naranja, el miércoles 11 de marzo no se colocarán inasistencias. Priorizamos la seguridad e integridad de sus hijos”, indicó el comunicado.

Una decisión similar fue adoptada por el Colegio Juan Carlos Dávalos, cuyo equipo directivo informó que la asistencia de los estudiantes quedará a criterio de cada familia mientras persistan las malas condiciones climáticas.

“Ante las condiciones climáticas adversas que afectan a la zona, la asistencia quedará a decisión de cada familia. No se computará la inasistencia correspondiente al miércoles”, señalaron desde la institución.

La misma medida fue comunicada también por el Colegio Secundario José Manuel Estrada.

El impacto del temporal anterior

La preocupación crece porque la ciudad todavía intenta recuperarse del temporal registrado entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de marzo, cuando cayeron alrededor de 145,5 milímetros de lluvia.

Esa tormenta provocó inundaciones en barrios como La Fraternidad, Los Sauces y 20 de Junio, además de calles convertidas en verdaderos ríos, como Mariano Moreno y Río Piedras.

Durante ese episodio volvió a colapsar el canal de la calle Santa Rosa, y el agua pasó por encima del puente destruido por un temporal anterior en la zona de Los Plátanos.

Incluso el desborde de un arroyo inundó un sector de la Ruta Nacional 9/34 en el tramo urbano de Metán, generando serias complicaciones.

El encargado de la Estación Climatológica municipal, León Chancalay, confirmó la magnitud de las precipitaciones.

“Cayeron 145,5 milímetros y ya estamos en una alerta por fuertes tormentas que podrían continuar”, señaló.

El especialista recordó además que febrero ya había marcado un registro histórico de precipitaciones en la ciudad, con 437,10 milímetros, mientras que entre enero y febrero se acumularon 714,60 milímetros.

Con la lluvia nuevamente cayendo sobre la ciudad y una alerta meteorológica vigente para las próximas horas, Metán vuelve a mantenerse en alerta ante la posibilidad de nuevas inundaciones.