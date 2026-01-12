Mañana violenta en barrio La Loma: altercado entre Infantería y vecinos terminó con demorados y una investigación interna

Una mañana marcada por la tensión y la violencia se vivió este lunes en el barrio La Loma, en la ciudad de Salta, donde se produjo un altercado entre efectivos de la División Infantería de la Policía y un grupo de vecinos. El episodio ocurrió alrededor de las 7 y quedó registrado en videos que rápidamente se difundieron en redes sociales.

El hecho tuvo lugar en la intersección de coronel Nicanor Arias y pasaje Bernardo Frías, a pocos metros de la Base Operativa de la División Infantería de la Policía de Salta, un centro estratégico destinado a tareas de entrenamiento y operaciones especiales.

El contexto del episodio se dio cuando personal de Infantería realizaba actividades físicas como parte de su entrenamiento habitual de primera hora. Al regresar al predio de la base, los efectivos pasaron frente a una vivienda donde, aparentemente, un grupo de vecinos se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas.

En ese momento, siempre de acuerdo a los datos aportados, se habría producido una agresión verbal contra los policías, seguida del lanzamiento de elementos contundentes. Entre los objetos arrojados se encontraban piedras y una botella, esta última impactó en el rostro de uno de los efectivos.

Tras esa agresión se desató un enfrentamiento, en el cual los agentes lograron demorar a tres personas: dos adultos y un menor de edad. Todos quedaron inicialmente a disposición de la Justicia para el avance de las actuaciones correspondientes.

De manera inmediata se solicitó apoyo a la jurisdicción de Grand Bourg para colaborar con las tareas administrativas y de procedimiento. El policía que resultó herido por el botellazo realizó la denuncia correspondiente y recibió asistencia del SAMEC, para luego ser trasladado a una clínica privada, donde se le practicaron estudios complementarios.

En el marco de la causa, la Fiscalía interviniente dispuso que se labren las actuaciones de rigor y se realice una identificación simple de las personas demoradas. Tras cumplir con esos pasos procesales, los tres involucrados recuperaron la libertad.

En paralelo, y a partir de las imágenes que circulan en redes sociales donde se observa a un grupo de agentes enfrentándose con los vecinos, se resolvió dar intervención a Asuntos Internos. El objetivo es llevar adelante una investigación objetiva que permita determinar si existieron responsabilidades por parte del personal policial y definir el curso de acción correspondiente.

Fuentes consultadas indicaron que hasta el momento no existían antecedentes de episodios de este nivel de violencia entre vecinos del barrio La Loma y efectivos policiales. Sí se habían registrado insultos aislados en otras oportunidades, pero nunca situaciones que escalaran a un enfrentamiento físico.

Finalmente, desde el ámbito policial se aclaró una versión que circuló en redes sociales, donde se afirmaba que los agentes involucrados se encontraban de civil. Según se precisó, los efectivos estaban debidamente identificados con indumentaria deportiva oficial de la institución, ya que se encontraban realizando actividades físicas en el marco de su entrenamiento.

La investigación judicial y administrativa continúa en curso para esclarecer con precisión lo ocurrido durante la mañana y establecer las responsabilidades que pudieran surgir del hecho.