Versiones cruzadas sobre un nuevo enfrentamiento entre Milei y Villarruel por los incendios en Chubut

Una nueva disputa habría tenido lugar en el seno del poder libertario a partir del supuesto pedido de un helicóptero por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel para sobrevolar la zona de los incendios en Chubut, lo que habría sido negado por las autoridades del Poder Ejecutivo.

El Gobierno detectó que Villarruel había solicitado un helicóptero a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que depende del Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva, para recorrer la provincia patagónica.

La negativa a esa requisitoria profundizó el distanciamiento entre Villarruel y la cúpula libertaria, que desde hace tiempo marginó a la titular del Senado de la toma de decisiones.

Villarruel se encuentra en Chubut para conocer de primera mano el alcance de los incendios que azotan la zona, y si bien desde su entorno negaron el pedido de la aeronave, el Gobierno echó a rodar la versión de que la vicepresidenta había querido dar una nueva señal de autonomía en una relación cada vez más compleja.

El mensaje de Milei

Milei expresó este domingo su agradecimiento a “todos los que trabajaron” para combatir los incendios en la Patagonia e hizo hincapié especialmente en los brigadistas, bomberos y voluntarios que luchan contra el fuego.

“Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan”, expresó el mandatario desde sus redes sociales.

Y subrayó: "Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.