Milei lidera el ranking de imagen positiva, pero Esteban Bullrich lo sigue de cerca: alto rechazo para Karina y Villarruel

El escenario político argentino de cara al cierre de este 2025 presenta una configuración de fuerzas tan inédita como polarizada. Lejos de la erosión vertiginosa que sufrieron gestiones anteriores en etapas similares, la figura de Javier Milei se mantiene como el eje gravitante de la opinión pública. Sin embargo, la foto del momento no es lineal. El ascenso de figuras de perfil conciliador y el desgaste de los anillos de poder más cercanos a la Casa Rosada marcan un punto de inflexión en la narrativa libertaria.

La gran sorpresa del informe de Trends no reside en la punta del ranking, donde el Presidente cosecha un 50,5% de imagen positiva, sino en quien le pisa los talones. El exsenador Esteban Bullrich, alejado de la gestión diaria y convertido en un referente de resiliencia y valores transversales, alcanza un 50,2% de aprobación.

Esta paridad técnica sugiere que el electorado está valorando dos modelos de liderazgo simultáneos: la disrupción ejecutiva de Milei y la integridad moral que representa Bullrich. Para el Gobierno, la presencia del exlegislador en el podio es un dato a observar: existe un votante que, compartiendo la base ideológica del cambio, busca una retórica menos confrontativa.

Luces y sombras en el gabinete de gestión

El informe, que llegó de primera mano a la Agencia Noticias Argentinas, permite diseccionar la valoración del equipo de Gobierno. Aquí, la gestión parece blindar la imagen de ciertos funcionarios frente al desgaste de la política:

Patricia Bullrich: La ministra de Seguridad mantiene un equilibrio perfecto con un 49% de imagen positiva y un idéntico 49% de rechazo . Sigue siendo la figura con mayor capacidad de absorción de la "grieta".

Manuel Adorni: El vocero presidencial logra lo que pocos comunicadores oficiales alcanzan: saldo a favor. Registra un 45% de valoración positiva frente a un 41% de negativa .

Luis Caputo: El responsable de la cartera económica se mantiene en la zona de flotación, con un 43% de aprobación y un 44% de rechazo, un número que el oficialismo lee como una victoria dada la naturaleza del ajuste implementado.

El techo de Karina y Villarruel

Quizás el dato más preocupante para la estrategia de La Libertad Avanza sea el alto nivel de rechazo que acumulan las piezas centrales de la estructura de poder. El informe advierte que tres figuras clave han perforado la barrera del 50% de imagen negativa:

Victoria Villarruel: A pesar de su perfil institucional, registra un 40% de positiva pero un rechazo que supera el 50%, reflejando la tensión interna y su posicionamiento autónomo. Santiago Caputo: El estratega del Gobierno comparte el mismo destino, con un 40% de aprobación frente a una mayoría de opiniones negativas. Karina Milei: "El Jefe" presenta un escenario complejo; aunque retiene un 35% de apoyo, el sentimiento de rechazo sobre su figura ya es mayoritario.

Dirigente Imagen Positiva Rechazo / Negativa Javier Milei 50,5% - Esteban Bullrich 50,2% - Patricia Bullrich 49% 49% Manuel Adorni 45% 41% Luis Caputo 43% 44% Victoria Villarruel 40% >50% Karina Milei 35% >50%

El estancamiento de la oposición

Para el universo opositor, las noticias no son alentadoras. El "techo de cristal" del kirchnerismo parece haberse consolidado. Axel Kicillof y Cristina Kirchner enfrentan niveles de rechazo del 56% y 61% respectivamente, lo que los recluye en sus núcleos duros sin capacidad de captar el voto independiente.

Por otro lado, el ranking expone el "problema de la frontera" para los gobernadores. Figuras como Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) aparecen en el fondo de la tabla no por mala gestión, sino por un déficit de conocimiento a nivel nacional. Pullaro se ubica con un 34% y Llaryora con un 27% de imagen positiva, evidenciando que la política argentina sigue siendo fuertemente porteño-céntrica a la hora de proyectar liderazgos nacionales.

Ficha Técnica: El relevamiento fue realizado por la consultora Trends entre el 4 y el 9 de diciembre de 2025. Se tomaron 2.000 casos online en todo el país, con un margen de error proyectado de ±2,2%.