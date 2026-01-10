EEUU destacó el repago del swap y respaldó a Milei

El Gobierno de los Estados Unidos destacó el reembolso total de los US$ 2.500 millones que la Argentina había utilizado del swap acordado entre ambos países para contener la presión cambiaria durante el período preelectoral, y en ese marco expresó un nuevo respaldo político al presidente Javier Milei.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que la Argentina canceló "rápida y completamente" la utilización de ese mecanismo financiero, lo que dejó al Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) sin tenencia de pesos argentinos. "Como reflejo de su fortalecida posición financiera, Argentina ha reembolsado por completo su limitada disposición del swap con Estados Unidos", afirmó el funcionario en un mensaje difundido en redes sociales.

Bessent subrayó que la operatoria permitió no solo estabilizar al país en un contexto de "presión de iliquidez aguda, a corto plazo y urgente sobre la estabilidad cambiaria y financiera", sino también generar "decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense". En ese sentido, remarcó que el FEC "nunca ha perdido dinero" y que la herramienta fue utilizada "exactamente en línea con su propósito congresional".

A partir de ese hecho, el Tesoro norteamericano expresó un explícito respaldo al rumbo económico del Gobierno argentino. "El presidente Javier Milei continúa cumpliendo con firmeza el mandato renovado del pueblo argentino en favor de la libertad económica", señaló Bessent, quien destacó además que la Argentina "ha recuperado el acceso a los mercados financieros" y avanzó en "cambios alentadores en su marco de política monetaria y cambiaria".