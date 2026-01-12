Javier Milei suma cuentas oficiales en inglés y refuerza su estrategia de comunicación global

En un contexto de alta exposición internacional de la Argentina, el presidente Javier Milei dio un nuevo paso en su estrategia comunicacional al lanzar sus cuentas oficiales en inglés en las principales redes sociales. La iniciativa apunta a ampliar el alcance de su mensaje más allá del ámbito local y regional, y a consolidar una vía directa de diálogo con públicos del exterior interesados en el proceso político y económico que atraviesa el país.

El anuncio fue realizado a través de un mensaje en video, en el que Milei invitó a la comunidad internacional a seguir estos nuevos perfiles. Allí remarcó que los contenidos estarán centrados en la agenda presidencial, las reformas impulsadas por el Gobierno y la visión de la Argentina en el escenario global, con un enfoque alineado a lo que el oficialismo define como las ideas de la libertad.

“Los invito a seguir mis cuentas oficiales en inglés”, expresó el mandatario, agradeciendo el acompañamiento y subrayando la importancia de comunicar de manera directa las decisiones y lineamientos de su gestión. El gesto no es menor: implica trasladar el eje del debate político argentino a un plano internacional, en un idioma que permite llegar a líderes de opinión, inversores, analistas y medios extranjeros.

Según se informó oficialmente, las nuevas cuentas forman parte de una estrategia de comunicación internacional directa, sin intermediarios, que busca capitalizar el creciente interés global por el rumbo económico y político de la Argentina. En ese marco, el Gobierno considera clave explicar en primera persona las transformaciones que se impulsan desde la Casa Rosada y diferenciar su narrativa de la que circula en ámbitos diplomáticos o mediáticos tradicionales.

La apertura de estos perfiles también se inscribe en la política de apertura y posicionamiento internacional que el Ejecutivo viene promoviendo desde el inicio de la gestión. El objetivo declarado es mostrar a una Argentina enfocada en la estabilidad macroeconómica, el orden fiscal y el respeto por la libertad, conceptos que el propio Milei suele destacar en sus discursos dentro y fuera del país.

Las cuentas oficiales en inglés del Presidente ya se encuentran activas en las siguientes plataformas:

Instagram : @mileienglishofficial

YouTube : @MileiEnglishOfficial

X (Twitter) : @jmilei_english

TikTok : @mileienglishofficial

Facebook: @MileiEnglishOfficial

Con esta movida, Milei suma una nueva herramienta para proyectar su gestión en el plano internacional y reforzar su perfil como un actor político con aspiraciones de influencia más allá de las fronteras argentinas.