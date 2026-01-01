PUBLICIDAD

Medio ambiente
accidente en machu pichu
Maxi López
cortes en la ruta 68
Lionel Scaloni
Nació el primer bebé
Especial
La China Suárez
Espectáculos

La China Suárez cerró el 2025 con una letal respuesta a sus haters

La actriz subió una historia al ritmo de “Bad Bitch”, donde asegura sentirse hermosa en “todas sus versiones”. A los minutos se arrepintió y lo borró.
Jueves, 01 de enero de 2026 18:08
La China Suárez protagonizó la primera polémica del año al publicar un fuerte descargo en sus redes sociales, para enviar un mensaje sin filtros a sus detractores, aunque el posteo duró poco en línea.

Fiel a su estilo, la actriz le dedicó unas palabras a quienes critican su aspecto, adjudicando que ella se siente hermosa “en todas sus versiones”. La polémica se dio porque la publicación estaba musicalizada con “Bad Bitch”, la canción de Wanda Nara.

La China se encontraba disfrutando de la cena de fin de año junto a su pareja Mauro Icardi en Turquía, en el momento en el que decidió publicar la polémica storie

A través de sus historias de Instagram, la actriz se mostró en primer plano, visiblemente arreglada para la celebración, y escribió un texto que no tardó en viralizarse: "Cuando pagan para hundirte, pero todo te chupa un huevo. Feliz añoooo para todos y todas! Sean felices y reciban lo mejor".

La publicación en cuestión se trataba de “un meme” que comparaba una foto de ella sin maquillaje, con otra con una producción de maquillaje, queriendo hacer un contraste en la diferencia de sus looks: “Me veo hermosa en todas mis versiones. Ni lo intenten”.

El posteo solo duro minutos publicado, ya que al darse cuenta de su error, decidió eliminar la publicación. 

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

