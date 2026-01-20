¿Matt Damon contra Netflix?: el actor cuestionó los cambios narrativos

Matt Damon cuestionó los cambios narrativos de Netflix y alertó sobre el futuro del cine, ya que se pidió que los films tengan tres o cuatro repeticiones del mismo diálogo en su libreto debido al uso del celular de los usuarios en medio de las escenas.

La histórica sociedad creativa entre Damon y Ben Affleck volvió a ser noticia con el estreno de “El Botín” (2026), su nueva película conjunta que llegó directamente al catálogo de la plataforma.

Sin embargo, más allá del lanzamiento, fue la opinión del actor sobre el modelo creativo de las plataformas lo que terminó generando controversia.

Desde que ganaron el Oscar por Good Will Hunting en 1998, Damon y Affleck construyeron una dupla sólida tanto delante como detrás de cámara.

En su nueva película, los actores producen un thriller policial ambientado en Miami, centrado en un operativo que deriva en el decomiso de una suma millonaria.

El título tenía todo para ser una promoción más dentro del ecosistema del streaming, pero una entrevista de Damon cambió el tono de la conversación.

Durante una charla en The Joe Rogan Experience, Damon describió cómo la aparición de las plataformas alteró la forma de concebir una película, y apuntó directamente a la industria del streaming por imponer nuevas condiciones narrativas.

Según el actor, el modelo clásico de las películas de acción, que reservaba los momentos de mayor impacto para el final, perdió lugar frente a una lógica que busca cautivar al espectador desde el primer minuto para evitar fugas de audiencia.

Damon lo resumió así: “La forma estándar de hacer una película de acción consistía en tres grandes escenas, una en cada acto, y el final era donde se gastaba la mayor parte del dinero. Ahora Netflix dice: ‘¿Podemos tener una escena enorme en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente siga conectada’”.

La parte más dura de su crítica estuvo relacionada con los hábitos actuales de consumo, ya que el actor afirmó que los guiones deben ser más redundantes porque las plataformas dan por hecho que los espectadores miran mientras usan el teléfono.

El actor aseguró: “Netflix quiere que la trama se repita tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está con sus móviles mientras ve la película. Ese es su mensaje”.

Para él, este fenómeno no es un detalle técnico, sino una modificación estructural que podría impactar la narrativa del cine a futuro: “Esto realmente va a empezar a cambiar la forma en la que contamos estas historias”.

Las declaraciones de Damon se suman a un debate más amplio como el choque entre el modelo cinematográfico clásico, pensado para salas y atención plena, y el modelo doméstico, atravesado por multitarea, algoritmos y métricas de retención.

La pregunta que sobrevuela es si estas condiciones terminarán afectando el modo en que se escriben, producen y consumen películas.