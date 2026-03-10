Crimen de las ciudadanas francesas: Jean-Michel Bouvier fue recibido por el procurador general por los homicidios de Cassandre Bouvier y Houria Moumni

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, recibió en el día de hoy a Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas del doble homicidio de las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, en el marco de las actuaciones que lleva adelante la Unidad Fiscal Especial.

Durante el encuentro, desarrollado en sede de la Procuración General, García Castiella escuchó los planteos e inquietudes formulados por Bouvier en relación con distintos aspectos vinculados al avance de la investigación y con los puntos que, a su criterio, resultan necesarios de profundizar para el esclarecimiento del hecho.

El señor Bouvier expreso a su vez, la conformidad con el trabajo llevado adelante por la nueva Unidad Fiscal, reafirmando a la vez su expectativa por las actividades pendientes de realización.

Previamente a esta reunión, Jean-Michel Bouvier finalizó su declaración testimonial ante los fiscales, oportunidad en la que dialogaron sobre distintos aspectos vinculados con los hechos investigados y con el proceso de búsqueda de esclarecimiento del caso.

Cabe reiterar que la Unidad Fiscal se encuentra expectante a la determinación de una próxima fecha por parte del Tribunal francés a cargo de la tramitación del exhorto diplomático, lo que permitirá concretar el traslado a Francia para concluir las tareas investigativas y el intercambio de aspectos técnicos y probatorios de interés para la causa.

La Unidad Fiscal Especial está integrada por los fiscales María Luján Sodero Calvet, Gabriel González, Daniel Espilocín y Pablo Paz, quienes vienen trabajando de manera sostenida desde la conformación de la Unidad Fiscal por disposición del Procurador General de la Provincia, bajo un esquema de abordaje integral de la investigación y las diversas actuaciones procesales que directa o indirectamente pudiesen tener vinculación con el hecho investigado.

El 29 de julio de 2011 fueron halladas sin vida las ciudadanas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni en la Quebrada de San Lorenzo, hecho que dio origen a una investigación penal de gran repercusión pública. Tras diversas instancias judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la condena que pesaba sobre uno de los imputados y ordenó un nuevo pronunciamiento, lo que derivó en que el Tribunal de Impugnación dictara su sobreseimiento por la insubsistencia de la acción penal vinculada al plazo razonable del proceso. Frente a este escenario, la Procuración General de la Provincia dispuso la creación de esta Unidad Fiscal Especial, con el objetivo de continuar la investigación, revisar integralmente la prueba reunida, incorporar nuevas herramientas científicas y profundizar todas las líneas de pesquisa disponibles para el esclarecimiento del caso.