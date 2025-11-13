VIDEO. Jean-Michel Bouvier, el papá de una de las francesas asesinadas en Salta, fue brutalmente agredido en Paris

Jean-Michel Bouvier, de 77 años, sufrió una brutal agresión en plena calle en la capital francesa que le provocó fracturas en la cadera, el húmero y el hombro. El ataque ocurrió durante una discusión con un ciudadano chino, que lo golpeó y lo hizo caer pesadamente, dejándolo imposibilitado de caminar.

El hecho fue confirmado por el periodista francés Jean Charles Chatard, quien aseguró que el golpe pudo haber sido mortal “si su cabeza hubiera impactado contra el pavimento”.

El hecho obligó al padre de Cassandre, una de las turistas francesas asesinadas en 2011 en Salta, a suspender el viaje que tenía previsto realizar el 21 de noviembre.

En un video difundido este jueves, Chatard expresó: “Está gravemente herido, se pudo haber muerto y mientras tanto en Salta nadie se mueve”.

Contó además que Bouvier debía viajar para marchar junto a familiares y allegados del caso de las turistas francesas, pero la agresión lo dejó sin posibilidad de caminar. A continuación, reprodujo el mensaje que el propio Jean-Michel le pidió transmitir:

“Con el alma desgarrada me veo obligado a renunciar en el último momento a mi viaje a la Argentina. Víctima de una agresión física de gran violencia que podría haber sido mortal, sufro tres fracturas: hombro, húmero y cadera izquierdos, que afectan gravemente tanto mi movilidad como mi capacidad de caminar”, comienza el mensaje de Bouvier.

Jean-Michel Bouvier en el lugar donde fueron asesinadas su hija Cassandre y Houria.

El francés reafirma allí que su determinación “sigue intacta”: “Regresaré para exigir a las autoridades de Salta, presentes y pasadas, toda la verdad sobre la violación y el asesinato de Cassandre, así como disculpas escritas, formales y detalladas por la mascarada policial y judicial que desde 2011 no hizo más que intentar proteger a los verdaderos culpables”.

"¿Esperan la muerte de Jean-Michel Bouvier?"

Chatard indicó que recibió el mensaje “a las 10 de la noche de Francia” y, desde Salta, profundizó sus críticas al estado de la investigación: “Hace meses advertí personalmente al gobernador Gustavo Sáenz. Le escribí: ‘¿Esperan la muerte de Jean-Michel para cerrar este expediente?’ Hoy ya no es una advertencia, es un diagnóstico”.

El periodista denunció “dos años de nada, 20 meses de inacción total”, sin peritajes telefónicos ni genéticos y “ni una sola declaración testimonial desde febrero de 2024”. Describió la situación como “un agujero negro absoluto” y sentenció: “Ya no es lentitud, es una quiebra, una capitulación, un abandono vergonzoso”.

Houria Moumni y Cassandre Bouvier, las turistas francesas asesinadas en Salta en 2011.

“Quisieran sofocar el caso, lo que me dijeron es que están sentados en un volcán”, agregó. “Un volcán que va a estallar en la cara de quienes bloquean la verdad, porque un día -y ese día se acerca- tendrán que rendir cuentas al pueblo, a la historia y a la verdad”.

Bouvier tenía pensado regresar a Salta el 21 de noviembre acompañado por el embajador de Francia, Romain Nadal, y visitar el mirador de San Lorenzo junto a Clemente Vera.