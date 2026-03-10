Un muerto y dos detenidos en un tiroteo en una fiesta en Esteban Echeverría: quedó todo grabado

Una fiesta que se realizaba en una casa de la localidad de 9 de Abril, en la Provincia de Buenos Aires, terminó con un muerto y dos detenidos luego de un tiroteo entre efectivos de la Policía bonaerense y sospechosos vinculados a una banda dedicada al robo de autos.

La banda, que también se dedicaría a la venta de drogas, según indicaron fuentes, estaba siendo investigada hace varios años.

El episodio ocurrió en el partido de Esteban Echeverría, en el sudoeste del conurbano bonaerense, cuando los agentes realizaron un procedimiento en el marco de una investigación que llevaba varios meses.

La causa se originó en mayo de 2025, cuando policías se enfrentaron a tiros con un grupo de delincuentes que había robado un Toyota Yaris.

En aquel operativo uno de los sospechosos fue detenido y se le secuestró un teléfono celular. Al analizar el dispositivo, los investigadores encontraron información clave sobre el funcionamiento de una organización dedicada al robo y adulteración de vehículos, su posterior venta ilegal y el uso de los autos para cometer entraderas.

Según el reporte policial, la estructura de la banda estaba organizada con distintos roles. Entre ellos había encargados de la sustracción violenta de los rodados, proveedores de armas y documentación, personas dedicadas a adulterar los vehículos, choferes y responsables de administrar el dinero obtenido de los delitos.

A lo largo de la investigación se lograron comprobar al menos 15 hechos delictivos, lo que llevó a la Justicia a ordenar 33 allanamientos simultáneos. En esos procedimientos se detuvo a 15 personas.

El operativo en una “pool party”

El procedimiento que terminó con el tiroteo se activó cuando los investigadores obtuvieron información de que dos de los sospechosos buscados se encontraban en una fiesta en una quinta de 9 de Abril, donde se realizaba una denominada “pool party”.

Efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron al lugar y rápidamente se produjo un enfrentamiento armado.

Durante el tiroteo, los policías dispararon contra uno de los sospechosos, quien saltó desde una altura intentando escapar y cayó gravemente herido tras recibir balazos en la cabeza y el pecho. El joven murió en el lugar.

Quién era el sospechoso muerto

El fallecido fue identificado como Diego Ezequiel López, de 23 años.

De acuerdo con fuentes policiales, el joven tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente, mientras que el arma que llevaba al momento del enfrentamiento figuraba como robada.

En el operativo también fueron detenidos Nicolás Eduardo Llanelli y Jonathan Alejandro Rodríguez, quienes serán indagados por la Justicia en las próximas horas en el marco de la investigación sobre la banda dedicada al robo y adulteración de vehículos.