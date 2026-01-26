Andrés Sierra sigue su taller en el MAC

Métodos para pensar a través del arte, tiene como prioridad el taller que brinda el artista Andrés Sierra, en el Museo de Arte Contemporáneo (Zuviría 90), todos los miércoles, desde las 18, bajo el lema "De Adentro hacia Afuera". "Motivar a una persona mediante procesos creativos tiene como resultado el crecimiento y la expansión de sus inteligencias. Trabajando y pensando a partir de lenguajes artísticos, generaremos herramientas para la reflexión y el conocimiento, en la búsqueda de nuevos enfoques y percepción", dijo Sierra.

"Propongo encuentros de aprendizaje y entretenimiento destinado a personas con ganas de salir de su molde, a partir de un taller multi disciplinario de experiencias artísticas. Esta propuesta tiene como método transitar por diferentes lenguajes y técnicas, de manera que los participantes puedan encontrar, dentro de este abanico de experimentación, nuevas maneras para canalizar sus inquietudes", agregó.

Los objetivos son: que los participantes descubran metodologías de pensamiento artístico, aplicables a sus proyectos personales. Estimular el desarrollo intelectual y creativo. Fomentar la incorporación de nuevos lenguajes. Ejercitar las capacidades perceptivo sensoriales. Ejercitar la socialización, para favorecer la comunicación, la empatía y el trabajo en equipo a través de juegos y ejercicios teórico prácticos de reflexión artística.

Está destinado a personas mayores de18 años, con o sin conocimientos previos, que puedan tener inquietudes artísticas o estén buscando un espacio para trabajar en sus procesos de pensamiento y creatividad. Un taller diseñado y programado en módulos + material audiovisual + materiales artísticos necesarios para llevar adelante los procesos de aprendizaje, pensamiento y creación.