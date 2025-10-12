Venezuela activa su plan de defensa en más zonas

Venezuela puso en marcha ayer el plan de defensa "Independencia 200" con civiles armados, policías y militares en los estados Anzoátegui, Monagas y Bolívar, en el este del país, que se suman a otras cinco regiones activadas en los últimos días, ante las "distintas amenazas" de EEUU, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe cerca de la nación suramericana.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, encabezó el acto en Monagas, y explicó que el plan tiene el objetivo de continuar con la preparación del pueblo, de los cuerpos policiales y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para "enfrentar las distintas amenazas que sobre la patria se ciernen", durante el que se van a "revisar las potencialidades y las deficiencias con rigurosidad".

"Estos ejercicios no tienen nada que ver con meternos en una trinchera a ver qué pasa. O esperar que el enemigo se desgaste solo, no, no. El enemigo se va a desgastar, pero por las acciones permanentes nuestras de hostigamiento, de no dejarlos dormir, de no dejarlos descansar, de llevarlos al desespero", dijo.

Asimismo, hizo un llamado a la "resistencia activa y prolongada", así como a estar "en ofensiva permanente", debido a que, advirtió, el "enemigo imperialista ha decidido enfilar todas sus armas contra la patria de (Simón) Bolívar".

Día por día, estado por estado

El presidente Nicolás Maduro informó también de la activación del plan y aseguró que las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) se activarán "día por día" y "estado por estado" para el desarrollo del operativo, como se ha hecho desde el miércoles en las regiones costeras de Carabobo, La Guaira, Aragua, Falcón y Zulia.

El viernes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, indicó que se realizan ejercicios en cumplimiento de 27 tareas "contra la campaña aérea y el desgaste sistemático" de EEUU y, además, para "evitar la parálisis estratégica" en Venezuela. Entre las tareas, dijo, está "comprobar las reservas alimenticias, la disponibilidad hospitalaria, el uso de radios comunitarias y de todos los medios de comunicación disponibles".

EEUU defiende su despliegue como una operación contra el supuesto narcotráfico procedente de Venezuela, mientras que Caracas insiste en que se trata de una "amenaza" para propiciar un "cambio de régimen".