Escasez de combustible en Bolivia

El ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, indicó ayer que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) trabaja al "límite" en la provisión de combustibles y descartó que el Gobierno los esté "ocultando", como denunció en la víspera el candidato presidencial Rodrigo Paz.

El ministro explicó que YPFB cuenta con muy pocos días de autonomía, tres días en el caso de la gasolina y menos de uno en el de diésel, debido a que el país no posee las divisas para cubrir las compras externas de combustibles subvencionados por el Estado. Gallardo señaló que en las últimas semanas YPFB recibió desembolsos de entre 35 y 40 millones de dólares, aunque necesita más de 50 millones para garantizar el abastecimiento óptimo. También afirmó que los dólares están retenidos en el Parlamento por un "bloqueo" legislativo que impide aprobar 17 créditos por más de 1.600 millones de dólares, recursos que permitirían enfrentar la falta de divisas y resolver el déficit. Desde hace más de una semana Bolivia atraviesa una nueva crisis de combustibles que ha generado largas filas de vehículos en las estaciones de servicio a días de la inédita segunda vuelta electoral, que se celebrará el domingo 19 de octubre.