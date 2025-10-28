La relación entre Venezuela y Trinidad y Tobago, cada vez más tensa

La vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que le propondrá al presidente Nicolás Maduro que suspenda todos los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago, luego de la llegada a la isla de un destructor de la Armada de EEUU para llevar a cabo ejercicios militares, en medio del despliegue naval que Washington mantiene en aguas del Caribe desde septiembre y que Caracas rechaza al considerarlo como una "amenaza".

"Esta directiva, tanto su ministerio como su operador PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), han decidido proponer al presidente Nicolás Maduro la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética entre Trinidad y Tobago y Venezuela, que fue suscrito en el año 2015, con una vigencia de 10 años, renovado automáticamente en febrero de este año por cinco años más", dijo Rodríguez.

"La nueva primera ministra de este país (Kamla Persad-Bissessar) ha decidido plegarse a la agenda guerrerista de EEUU para agredir a un pueblo hermano del Caribe, para agredir a Venezuela, para agredir a Colombia, para agredir a Suramérica", añadió.

"Plan de guerra contra Venezuela"

Este domingo, Rodríguez, afirmó que Persad-Bissessar, decidió prestar su territorio para un plan de guerra contra Venezuela. "Decidió convertir el territorio de este hermano país en un portaaviones de EEUU, en una colonia militar de EEUU para prestarse al plan guerrerista (sic) contra nuestro país. Es una guerra por el petróleo y por el gas", manifestó, e indicó que la premier ha decidido creerse "los pajaritos preñados que le vendieron desde EEUU, de que pueden invadir a Venezuela, tomar el gas, entregarlo".

El destructor USS Gravely llega al muelle para realizar ejercicios militares en Puerto España, Trinidad y Tobago. Foto: AP - Robert Taylor

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, por su parte, le advirtió a Trinidad y Tobago que "no se equivoque" al intentar violar la soberanía de su país, tras mencionar los ejercicios militares de EEUU en la isla que forman parte del despliegue naval ordenado por Washington bajo el argumento de combatir el narcotráfico en el mar Caribe. "No se equivoquen con estar inventando falsos positivos, no se equivoquen con estar violando nuestra soberanía. Estamos llamados a defender nuestra patria", manifestó en un video.

Respuesta caribeña

Tras las acusaciones de Caracas, el Ministerio de Asuntos Extranjeros de la isla caribeña negó que los ejercicios militares que realiza estos días la Armada estadounidense en su territorio "contra el narcotráfico" en el mar Caribe sean para provocar hostilidades contra Venezuela.

"El Gobierno de Trinidad y Tobago ha dicho, en repetidas ocasiones, que valora la relación con Venezuela, tanto por el historial que comparte como por su relación cercana y fraternal". E insiste en que el verdadero propósito de la presencia militar estadounidense es apoyar la lucha contra el crimen transnacional.