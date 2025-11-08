Brasil: La Corte confirmará la condena a Bolsonaro

El Supremo Tribunal Federal de Brasil formó ayer la mayoría de votos para confirmar la condena a 27 años y tres meses del expresidente Jair Bolsonaro en la acción penal por el complot golpista tras perder las elecciones de 2022, al rechazar la apelación presentada.

Hasta el momento, el ponente de la Sala Uno Alexandre de Moraes y los ministros Flávio Dino y Cristiano Zanin han votado a favor de mantener las condenas. Aún está pendiente la votación de la ministra Cármen Lúcia, informó Agencia Brasil.

El magistrado Luiz Fux no votará ya que pasó a la Segunda Sala del Tribunal tras votar a favor de la absolución de Bolsonaro.

Además de Bolsonaro, también se les denegaron las apelaciones a los siguientes ex funcionarios: el exministro y candidato a la vicepresidencia en la fórmula para 2022, Walter Braga Netto; Almir Garnier, excomandante de la Marina; Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad del Distrito Federal; Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa; y Alexandre Ramagem, exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin).

El líder ultraderechista fue hallado culpable en septiembre de haber intentado impedir la asunción del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Los abogados alegaron "profundas injusticias" y "contradicciones" en el fallo que tiene al político de 70 años cerca de ir a la cárcel. Reclaman supuestos obstáculos para ejercer su defensa durante el juicio y buscan reducir la pena, según reportó el sitio RFI.

Hasta el momento, el juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, fue el primero en expresarse ayer y rechazó todos los argumentos de la defensa.

En un extenso documento de 141 páginas al que accedió la AFP, Moraes reiteró el papel de Bolsonaro como líder de una organización criminal que, junto a varios colaboradores, conspiró para atentar contra el estado de derecho democrático.

También reafirmó la actuación del ex mandatario como instigador de los actos del 8 de enero de 2023, cuando cientos de sus seguidores asaltaron las sedes de los poderes públicos en Brasilia.

El juez Flavio Dino votó poco después en el mismo sentido.