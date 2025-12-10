PUBLICIDAD

Motochorros en Salta
Narcotráfico en Salta
Verano 2026
Rescate en Orán
Calendario escolar
Academia Güemesiana
Adopta un Amigo
Fundación Alfarcito
Derrumbe en Marruecos
Internacionales

Al menos 19 muertos en un derrumbe de edificios en Marruecos

Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate.
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 11:02
Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de dos edificios residenciales en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos.

El siniestro se produjo en las primeras horas del miércoles en el barrio Mostaqbal, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron, según informaron este miércoles las autoridades locales.

Se trata de un "balance preliminar", según las mismas fuentes que señalaron que en los dos edificios vivían en total ocho familias.

"Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate", informaron las fuentes.

En el lugar del siniestro, las autoridades tomaron medidas para asegurar el perímetro de los edificios derrumbados y evacuar a los habitantes de las viviendas colindantes.

Las personas heridas fueron trasladadas al Centro Hospitalario Universitario de Fez para recibir la atención médica necesaria, apuntaron las fuentes que añadieron que las operaciones de búsqueda continúan para rastrear entre otras cosas si puede haber otras víctimas entre los escombros.

