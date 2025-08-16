Recta final para las elecciones del domingo en Bolivia

La distribución del material electoral que se utilizará en las elecciones generales de Bolivia entró ayer en su etapa final en las principales zonas urbanas, después de que en los días previos se enviaran las papeletas a las poblaciones más alejadas del país.

Los Tribunales Departamentales Electorales (TED) de las nueve regiones del país continuaron con el envío de maletas electorales, con el apoyo de la Policía Boliviana, para que todo el material llegue a los recintos de votación a más tardar hoy.

Juan Luis Vargas, encargado del Centro Departamental de Logística del TED La Paz, explicó que ya se cumplió con el despacho de las maletas electorales a la región amazónica y a los puntos "más alejados" del departamento, por lo que ahora queda hacer la entrega en la zona urbana.

Vargas explicó que en el departamento de La Paz están inscritos para votar 2,7 millones de personas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) preparó unas 35.253 maletas electorales, de las cuales 34.026 se emplearán en territorio nacional y 1.227 ya fueron enviadas a los 22 países donde los bolivianos residentes podrán votar.

La entrega del material electoral continúa en los nueve departamentos de Bolivia, donde rige el "auto de buen gobierno" y el "silencio electoral", periodo en el que se prohíbe la propaganda política y el proselitismo, con el fin de que los votantes cuenten con un espacio de "reflexión".

Además, se ha dispuesto la movilización de 25.000 policías para resguardar las elecciones, en tareas como la custodia del material electoral, seguridad en los recintos de votación, tribunales electorales y sitios de impresión de papeletas.

En Bolivia, 7.567.207 ciudadanos mayores de 18 años están convocados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y miembros del Parlamento para el periodo 2025-2030. El voto es obligatorio.