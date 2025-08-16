¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Virgen Urkupìña
caso de Graciela Mabel Burgos
Cartel
querella penal contra el IPS
Elecciones legislativas 2025
homenaje al general José de San Martín
Virgen Urkupìña
caso de Graciela Mabel Burgos
Cartel
querella penal contra el IPS
Elecciones legislativas 2025
homenaje al general José de San Martín

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Internacionales

Recta final para las elecciones del domingo en Bolivia

Las autoridades están finalizando el reparto del material electoral.
Sabado, 16 de agosto de 2025 00:00
Personal del TSE transporta material electoral. EFE
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La distribución del material electoral que se utilizará en las elecciones generales de Bolivia entró ayer en su etapa final en las principales zonas urbanas, después de que en los días previos se enviaran las papeletas a las poblaciones más alejadas del país.

Los Tribunales Departamentales Electorales (TED) de las nueve regiones del país continuaron con el envío de maletas electorales, con el apoyo de la Policía Boliviana, para que todo el material llegue a los recintos de votación a más tardar hoy.

Juan Luis Vargas, encargado del Centro Departamental de Logística del TED La Paz, explicó que ya se cumplió con el despacho de las maletas electorales a la región amazónica y a los puntos "más alejados" del departamento, por lo que ahora queda hacer la entrega en la zona urbana.

Vargas explicó que en el departamento de La Paz están inscritos para votar 2,7 millones de personas.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) preparó unas 35.253 maletas electorales, de las cuales 34.026 se emplearán en territorio nacional y 1.227 ya fueron enviadas a los 22 países donde los bolivianos residentes podrán votar.

La entrega del material electoral continúa en los nueve departamentos de Bolivia, donde rige el "auto de buen gobierno" y el "silencio electoral", periodo en el que se prohíbe la propaganda política y el proselitismo, con el fin de que los votantes cuenten con un espacio de "reflexión".

Además, se ha dispuesto la movilización de 25.000 policías para resguardar las elecciones, en tareas como la custodia del material electoral, seguridad en los recintos de votación, tribunales electorales y sitios de impresión de papeletas.

En Bolivia, 7.567.207 ciudadanos mayores de 18 años están convocados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente y miembros del Parlamento para el periodo 2025-2030. El voto es obligatorio.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD