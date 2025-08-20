Elecciones: Paz triunfó en Bolivia gracias a los indecisos

Los electores indecisos fueron el factor principal para que el opositor Rodrigo Paz Pereira sorprendiera con una victoria en las elecciones generales en Bolivia, un resultado que "no lograron ver" las encuestas, que ubicaban en los dos primeros lugares a su ahora contrincante en el balotaje, el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, y al empresario Samuel Doria Medina.

El analista político Carlos Cordero dijo que las encuestas preelectorales "no se equivocaron del todo" porque, en comparación con los resultados preliminares del ente electoral, los porcentajes obtenidos por Doria Medina y Quiroga tienen "casi la misma tendencia", pero con Paz "fueron sorprendidas".

"Rodrigo Paz sí sorprendió a los propios encuestadores, no había un mecanismo para saber dónde se iba a ir esa cantidad de indecisos (...) y finalmente se decantaron por Rodrigo", señaló Cordero.

A su juicio, la explicación de lo que sucedió radica en que hace más de 20 años hay un grupo de electores que "siempre le fue fiel" al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), pero que a la hora de decidir su voto no confió ni en su candidato, el exministro Eduardo del Castillo, ni el también oficialista pero desmarcado del partido, Andrónico Rodríguez, que compitió con alianza Popular.

"Entonces, a lo largo de la campaña ese voto del masismo que no se sentía representado, encontró en Paz a alguien más cercano, alguien con quien sintonizaba en ese discurso populista que se ha hecho evidente con los sectores más empobrecidos y finalmente votó por él", afirmó.