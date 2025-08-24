El régimen de Maduro liberó a 13 presos políticos en Venezuela

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ordenó la excarcelación de 13 presos políticos, ocho de ellos son opositores, entre los que se encuentran dos con nacionalidad italiana, mientras que le otorgó el arresto domiciliario a otros cinco.

Según informaron diversos medios internacionales, la mayoría de quienes fueron liberados habían sido acusados por un caso de presunta corrupción en alcaldías manejadas por la oposición, denunciados por el gobierno venezolano a principios de año.

En el grupo está el ex diputado De Grazia

En tanto, indicaron que dentro del grupo se encuentra el ex diputado Américo De Grazia, quien había sido detenido luego de la crisis que se desató después de la presunta reelección de Nicolás Maduro en 2024 que fue denunciada como fraude a escala internacional.

El dirigente Henrique Capriles reveló que los liberados son Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevalli, Margarita Assenzo y de Grazia, mientras que Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso recibieron una medida de "casa por cárcel".

“Hoy varias familias vuelven a abrazar a los suyos”, señaló Apriles, a la vez que manifestó que todavía quedan muchas personas detenidas por motivos políticos.