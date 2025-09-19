Crece la tensión en el Caribe entre Washington y Caracas

El titular de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó ayer que las maniobras militares en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano, continúan, con el fin de "elevar el apresto operacional" ante lo que llamó "amenaza" de EEUU, que mantiene un despliegue naval en la región.

El ministro publicó un vídeo que muestra imágenes de aviones, helicópteros, buques y tanques de combate de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como efectivos armados en formación. "Así continúa la maniobra de campaña 'Caribe Soberano 200'. Los soldados y soldadas de la FANB (están) demostrando una vez más que esta patria tiene quien la defienda", escribió Padrino López.

La Orchila es un territorio insular de unos 43 kilómetros cuadrados que se ubica a 97 millas de la región costera de La Guaira (norte), cercana a Caracas. La operación incluye maniobras aéreas, marítimas y terrestres, y la movilización de más de 2.500 efectivos durante tres días. El titular de Defensa pidió "duplicar esfuerzos" militares ante un eventual escenario armado en el mar Caribe.

EEUU ha incrementado su presencia militar en respuesta al "narcotráfico proveniente de Venezuela", según Washington, con el despliegue de ocho buques de guerra y de un submarino de propulsión nuclear, así como de más de 4.500 soldados. Maduro ha advertido que Venezuela está en una fase de "lucha no armada", pero, subraya, que si "fuera agredida por el imperio estadounidense" pasaría "inmediatamente" a la "lucha armada" para enfrentar "al invasor".

Cazas en Puerto Rico

El Departamento de Guerra de EEUU confirmó que envió cazas de última generación F-35B a Puerto Rico para que participen en el operativo que Washington ha activado para "combatir el narcotráfico" en el Caribe, un despliegue que Venezuela ha denunciado por considerar que busca forzar un cambio de Gobierno en la nación bolivariana. "Los cazas ya están en Puerto Rico, listos para combatir los carteles cuyas actividades han tenido devastadoras consecuencias para los estadounidenses", explicó el Departamento de Guerra.

La efectividad del operativo ha sido puesta en duda por expertos, que señalan que el Caribe no es una ruta usada a gran escala por los narcotraficantes para introducir narcóticos en EEUU.