Massey Ferguson: 175 años de historia y una sede en Cerrillos

Con la fuerza de una marca global que acumula 175 años de trayectoria en el mundo y el respaldo de una familia con compromiso local, Massey Ferguson inauguró ayer una nueva concesionaria oficial en avenida senador Armando Caro N° 85, Cerrillos, Salta, consolidando su presencia en el noroeste argentino.

El evento reunió a decenas de productores, referentes del agro, autoridades empresariales, municipales y la familia Fermi, en un clima de celebración y confianza en el futuro del campo salteño.

No son muchas las empresas en el mundo que pueden exhibir una historia de 175 años en la industria de la maquinaria agrícola. Pero Massey Ferguson no es solo un fabricante: es una marca que ha construido relaciones duraderas con agricultores y ganaderos en todo el mundo, ofreciendo soluciones prácticas, confiables y sostenibles para que su trabajo sea más rentable, eficiente y resiliente.

Desde su fundación, Massey Ferguson se ha dedicado a producir máquinas sencillas, robustas y de alto rendimiento, enfocadas en las verdaderas necesidades del productor. Y esa filosofía se mantiene intacta en cada nuevo paso de la marca en América Latina y, especialmente, en Argentina.

"Massey Ferguson es una marca con propósito, con historia, pero sobre todo con visión de futuro", expresó Sergio Karin, director Comercial para Hispanoamérica, durante el evento.

La nueva concesionaria en Cerrillos no solo fortalece la cobertura territorial, sino que se instala en una ubicación clave, pensada para facilitar el acceso de los productores: avenida senador Armando Caro N° 85, a solo 20 km de Salta capital, pero con vías ágiles para maquinaria pesada y vehículos rurales.

"Con esta apertura seguimos firmes en nuestro plan de crecimiento. Hoy operamos en Argentina con 17 grupos y 40 sucursales. Y esta sede nos da mayor capilaridad, más cercanía con el productor, más presencia real", resaltó Karin.