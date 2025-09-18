Secuestran 175 kilos de marihuana y detienen a cuatro narcos en la selva de Aguas Blancas

Personal de Gendarmería Nacional logró detener el trafico de cannabis sativa hacia nuestro país, tras una intensa persecución por la selva de yungas de Aguas Blancas, donde finalmente tras una balacera lograron capturar a los monteadores de droga. Tres de ellos argentinos y una mujer boliviana.

Además de la droga, que se hallaba acondicionada en mochilas y bultos tipo bagayo, a los narcotraficantes les hallaron en su poder, municiomes de distintos calibre y armas de guerra, además de una carabina de caza, calibre 22.

En total Gendarmería Nacional informó que se incautaron 139 paquetes con la droga, acondicionados en seis bultos, y dos armas de fuego en condiciones de uso.

El operativo se realizó el día miércoles en la espesura de las yungas cercanas a la ciudad de Aguas Blancas.

El personal de la Sección "Agua Blanca" dependiente el Escuadrón 20 "Orán", y la Unidad de reconocimiento "Mosconi" dieron con los pasadores al realizar tareas de patrullaje a pie, en una zona selvática del sector denominado "La Quebrada del Chango". Allí observaron a varias personas sentadas sobre bultos.

Los gendarmes les dieron la voz de alto en nombre de la Institución, a fines de efectuar el control correspondiente, a lo que los ciudadanos respondieron con disparos de armas de fuego hacia el personal uniformado federal.

Las detenciones

Ante este hecho, los funcionarios procedieron a repeler la agresión a tiros y así aprehendieron a tres hombres de nacionalidad argentina y una mujer de nacionalidad boliviana, quienes huyeron tras el intercambio de fuego. Les secuestraronseis bultos que contenían 139 paquetes con una sustancia vegetal amarronada.

Integrantes de Criminalística y Estudios Forenses realizaron el narcotest, arrojando resultado positivo de "cannabis sativa", con un peso total de 175,378 kilogramos.

La Fiscalía Federal Descentralizada de Orán orientó la detención de los involucrados y el secuestro del estupefaciente, como así también una pistola marca Bersa modelo Thunder 9 mm compact pro (con cargador conteniendo cuatro municiones y una munición en recámara y una carabina calibre .22 (sin modelo y número de serie visible, con cargador conteniendo nueve municiones), 20 municiones calibres .40 mm, .9 mm, .32 mm, entre otros elementos de prueba.

Más detenidos y más cocaína

Tres hombres intentaron traficar 43 kilos de cocaína dentro de los paneles laterales de una camioneta pero fueron detenidos en Tucumán por Gendarmería Nacional. Tras detener un vehículo que oficiaba de "puntero" esperaron al que venía cargado, el que fue requisado. Así removieron tornillos en los paneles laterales y con ayuda de un escáner hallaron 41 paquetes rectangulares que contenían la droga. También decomisaron 265 gramos de hojas de coca y 2.201.500 pesos, 2.301 dólares y 1.130 bs.

Los involucrados, de nacionalidad boliviana, quedaron detenidos en infracción a la ley 23.737.