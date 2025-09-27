¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

27 de Septiembre
festival del equinoccio
Afectados por incendios
Salta
Ana Guerrero
San Carlos
Primera Nacional
Torneo Clausura
Triple femicidio
Liga Profesional de Fútbol
Internacionales

Una estampida dejó 38 muertos y 58 heridos en el sur de India

Se produjo en un estadio, durante un acto político.
Sabado, 27 de septiembre de 2025 18:33
Al menos 38 personas murieron y 58 resultaron heridas en la estampida que ocurrió la noche de este sábado en el estado de Tamil Nadu, en el sur de India, confirmó un alto dirigente del partido gobernante del estado, el Dravida Munnetra Kazhagam (DMK).

Se dice que el líder del DMK, V. Senthil Balaji, afirmó que 46 personas fueron ingresadas en un hospital privado, mientras que otras doce están recibiendo tratamiento en un hospital público.

La estampida se produjo en una gran concentración pública convocada por el actor de cine Vijay en apoyo a su formación política Tamilaga Vettri Kazhagam, en el distrito de Karur.

En tanto, y de acuerdo con fuentes de los hospitales, se teme que el número de muertos aumente, ya que muchos de los heridos se encuentran en estado grave.

