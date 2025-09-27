Horror en Tartagal: "A mi hermano le clavaron un cuchillo en el cuello mientras dormía"

Noemí, hermana de un joven de 27 años herido en misión Lapacho II de Tartagal, dialogó con El Tribuno y contó que los médicos no le ofrecieron soluciones concretas para mejorar su estado y les advirtieron que es peligroso trasladarlo al hospital San Bernardo debido a la gravedad de las lesiones.

El hombre fue atacado con un cuchillo y sufrió un corte en una arteria principal. Al mediodía, los médicos informaron que su situación se había agravado porque también tenía los dos pulmones comprometidos. Actualmente permanece en terapia intensiva.

Una de sus hermanas relató que pudo subir a verlo y notó que respiraba y reaccionaba cuando le hablaba, abriendo la boca. Según le comunicaron, fue operado, aunque ella no llegó a ver que fuera trasladado al quirófano.

El presunto agresor fue detenido.

El escruento ataque

Sobre las circunstancias del ataque, existe un testimonio clave: una vecina señaló que el joven estaba sentado y dormido en la calle, aparentemente tras consumir alcohol durante la noche con un grupo de amigos, entre ellos el atacante, cuando fue apuñalado. "A mi hermano le clavaron un cuchillo en el cuello mientras dormía", relató conmocionada Noemí

Según la testigo, la víctima se levantó de golpe tras recibir un puntazo con un cuchillo. En ese momento, ambos -víctima y agresor- forcejearon por el arma, lo que habría causado las lesiones en los dedos del joven.

La misma testigo pidió ayuda y el herido alcanzó a correr hasta la casa de su tía, que vive a pocos metros, donde finalmente se desvaneció. La familia decidió realizar la denuncia policial, ya que conocen al presunto agresor. “Mi hermano se llevaba bien con todos, por eso quiero saber qué pasó”, expresó la hermana.