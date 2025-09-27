Sangriento enfrentamiento en Tartagal: un joven lucha por su vida y hay un detenido

Un joven de 21 años sospechado de haber herido con un arma blanca a un vecino de 27, fue detenido en las últimas horas en un barrio de Tartagal.

La víctima se encuentra internada en el hospital Juan Domingo Perón en delicado estado.

La detención se concretó este sábado en Misión La Mora II con la intervención de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, que coordina las actuaciones judiciales.

Un hecho violento que conmociona a Tartagal

El violento episodio ocurrió el viernes por la mañana en una vivienda ubicada sobre calle San Martín, en el barrio Lapacho II, cuando el vecino de 27 años resultó herido gravemente y debió ser trasladado de urgencia al hospital local, donde permanece en terapia intensiva.

Familiares de la víctima relataron que fue apuñalado en el cuello mientras dormía en la calle luego de haber ingerido alcohol con un de amigos, en el que también se encontraba el sospechoso.

El joven detenido y acusado de herir gravemente a un vecino en Tartagal. Foto: Policía de Salta

La víctima presentaba una lesión en el cuello y otras heridas en las manos, según indicaron sus familiares. Los médicos confirmaron que su estado es crítico y que requiere asistencia para respirar. La familia señaló que su recuperación es incierta.

Reclamos de la familia

Parientes del joven relataron que sufrió heridas en los dedos al intentar defenderse y denunciaron que no fue derivado al hospital San Bernardo por falta de camas. “Nos dijeron que nos preparemos porque en cualquier momento podría morir”, expresó su hermana, visiblemente angustiada.

La causa se inició tras la denuncia de un familiar del herido, lo que permitió a los investigadores realizar tareas de campo para identificar al presunto agresor y concretar su arresto.