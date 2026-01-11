Irán amenazó a EEUU e Israel por "agitar el caos" en ese país

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, aseguró ayer que su gobierno está decidido a abordar los problemas económicos que enfrenta el pueblo e instó a los habitantes a abstenerse de cualquier "acción destructiva", al tiempo que acusó a los Estados Unidos e Israel de ordenar a los "alborotadores" crear inestabilidad en el país.

En una entrevista televisada con la agencia estatal de noticias IRIB, Pezeshkian dijo que el gobierno está "dispuesto a escuchar a su pueblo". También acusó a Estados Unidos e Israel de ordenar a los "alborotadores" crear inestabilidad en Irán después de la guerra de los 12 días entre Israel e Irán el año pasado.

Según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim, la entrevista de Pezeshkian "describió los objetivos del gobierno en la implementación del importante plan de reforma del sistema de subsidios destinado a estabilizar el mercado, impulsar la producción y aumentar el poder adquisitivo de la gente, e informó sobre el estado actual de la implementación de este plan".

Enfrentamientos mortales

La entrevista se produjo en un momento en que en los últimos días se han registrado enfrentamientos mortales entre la policía iraní y lo que el gobierno describió como "alborotadores", en medio de protestas en curso en varias ciudades iraníes desde fines de diciembre por la fuerte caída del rial y las dificultades económicas de larga data.

Mientras las manifestaciones se intensifican, Teherán amenazó con atacar al ejército estadounidense y a Israel. Tasnim, citando una fuente informada, señaló más temprano ayer que el número de muertos relacionados con los enfrentamientos en los últimos días es "significativo", sin proporcionar el número exacto.

La represión a las protestas a nivel nacional en Irán dejó al menos 538 muertos y se teme que el total sea aún mayor, informaron este domingo activistas de derechos humanos.

La amenaza de Irán

También ayer, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió que Teherán consideraría las bases e instalaciones estadounidenses e israelíes en Oriente Medio como "objetivos legítimos" si Washington emprende acciones militares contra Irán.

Las declaraciones de Qalibaf se produjeron tras informes de prensa que indicaban que el presidente estadounidense, Donald Trump, está "considerando seriamente autorizar un ataque" contra Irán.

En junio de 2025, Israel lanzó ataques sorpresa contra las instalaciones nucleares y militares de Irán, lo que desencadenó una guerra de 12 días entre los dos países, durante la cual Estados Unidos bombardeó las tres principales instalaciones nucleares de Irán. Estados Unidos intervino directamente con la Operación Midnight Hammer, empleando bombarderos B-2 para atacar instalaciones nucleares subterráneas iraníes como Fordo. Se alcanzó una tregua mediada por EE. UU. tras un ataque simbólico de Irán contra una base estadounidense en Qatar.