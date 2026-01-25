China abre una pesquisa contra un general clave y número dos de Xi

El Ministerio de Defensa de China anunció ayer que se ha abierto una investigación contra el general de más alto rango del país, Zhang Youxia, el número dos del presidente del país, Xi Jinping, en la Comisión Militar Central (CMC), por "supuestas infracciones graves de la disciplina y la ley".

Zhang, de 75 años, es vicepresidente primero de la CMC, el máximo órgano dirigente del Ejército Popular de Liberación (EPL), lo que le sitúa en rango tan solo por detrás de Xi, y también es uno de los 24 miembros del Politburó, el segundo escalafón de mando del gobernante Partido Comunista (PCCh).

Desde octubre Zhang servía junto a otro vicepresidente, Zhang Shengmin, que fue ascendido tras desempeñarse como jefe del departamento anticorrupción dentro del Ejército.

En un breve comunicado, el Ministerio señaló que también abrió pesquisas contra otro general, Liu Zhenli, cuyo cargo es el de jefe del Departamento del Estado Mayor Conjunto. El despacho no ofrece detalles sobre las supuestas infracciones que habrían cometido Zhang Youxia y Liu, aunque este tipo de anuncios suelen preceder a acusaciones formales de corrupción.

El texto apunta que la decisión fue tomada "tras deliberación" por el Comité Central del PCCh, del que emanan tanto el Politburó como el máximo órgano de decisión, el Comité Permanente.

Desde su llegada al poder en 2012, Xi ha impulsado sucesivas purgas en la cúpula de las Fuerzas Armadas, con el fin de combatir la corrupción entre sus filas como para reforzar la lealtad de los mandos castrenses al PCCh y a su liderazgo. Durante el tercer mandato de Xi, que arrancó en 2022, la CMC redujo de siete a cuatro el número de sus miembros como consecuencia de estas purgas, la estructura más reducida desde el final del maoísmo en 1976.

Comandantes de las distintas ramas de las FFAA, comisarios políticos e incluso ministros de Defensa han estado en el punto de mira estos últimos años, con un punto culminante en octubre del año pasado, cuando las autoridades chinas anunciaron la expulsión del Ejército y del PCCh de hasta nueve generales. El caso más sonado fue el de He Weidong, que llegó a ser "número 3" del Ejército tras un ascenso meteórico en 2022 y que, tras situarse precisamente detrás de Xi y Zhang en el escalafón militar, desapareció de la escena pública en marzo de 2025 antes de ser acusado formalmente de corrupción.