Estrecho de Ormuz: Irán advierte que contraatacará si Washington ataca su infraestructura energética

El Gobierno de Irán advirtió que tomará represalias contra la infraestructura de la región si los Estados Unidos cunplen su amenaza de atacar centrales eléctricas del país persa como forma de presionar para que se abra la circulación de buques por el estrecho de Ormuz.

La declaración llega como respuesta a las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien dio un “ultimátum” a Teherán para que levante el cierre del estrecho de Ormuz, y advirtió que "destruirá" las centrales eléctricas iraníes si no se rehabilita la circulación por el estratégico paso por que el que circula más del 20 por ciento del petroleo del mundo.

El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, afirmó que por el momento las reservas de energía y alimentos de ese país se encuentran en "buenas condiciones", según reprodujo la agencia de noticias Irán Press.

“No existe preocupación alguna por el suministro de energía, combustible y productos básicos”, declaró Aref en un comunicado publicado más tarde por la agencia de noticias ISNA.

Añadió que “se han tomado las medidas necesarias para que la gente pueda continuar con su vida normal”, pero no dio más detalles.

“Las redes de distribución, los servicios bancarios y los sistemas de pago funcionan sin interrupción y la vida en el país transcurre con normalidad”, declaró Aref.