Positiva actuación de Santiago Ferrari en Copa del Mundo

Balance positivo para Santiago Ferrari en la Copa del Mundo de trampolín desarrollado en Cottbus, Alemania. El saltador jujeño quedó 52 de 90 competidores dando muestras de una importante recuperación física.

La lesión que tuvo pasó factura, y bastante, porque la recuperación demandó mucho tiempo sumado a que en el medio, tuvo competencias importantes como la de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 en los que logró la medalla de bronce.

Por eso, en lo que fue una nueva presentación a nivel internacional, el balance es "muy positivo", según resaltó ante diario El Tribuno de Jujuy el entrenador Abraham Jure, "terminó en el puesto 52 de 90 competidores, había un gran nivel de competencia porque en estos torneos ya en la máxima categoría los mejores del mundo dicen presente".

En cuanto a la performance, el técnico de Santiago Ferrari explicó: "Cometió un error que lo relegó a estar en ese puesto, pero quedamos muy conformes porque recuperó la altura de salto y su dificultad, le faltó precisión que es una cuestión de tiempo y sobre todo entrenamiento en la tela, no tenemos tela de competencia y cuesta mucho adaptarse a esos tiempos".

Entonces Jure reconoció que "atribuyo a que nos faltó tiempo luego de la recuperación de su lesión y la falta de adaptación a las telas de competencias que es la que no tenemos".

Recordemos que el año pasado se rompió la tela reglamentaria de la cama elástica con la cual Santiago Ferrari entrenaba, y sin dudas se trata del principal material para poder elevar el nivel, "estamos viendo cómo hacemos con la tela, voy a seguir insistiendo por última vez este mes que nos queda antes del próximo torneo", anunció.

Es que en mayo, el jujeño integrante de la selección nacional de gimnasia "debe viajar a Perú para competir en el Campeonato Panamericano donde Santiago tiene un papel importante porque Argentina debe ganar las plazas para los Juegos Panamericanos Juveniles en los cuales ya no entra, pero puede ganar plazas para otros gimnastas, por lo que es una ficha importante entre el seleccionado nacional en búsqueda de esos lugares", puntualizó agregando que "vamos a prepararnos para eso".

Consultado a sobre la diferencia de entrenar con la tela de competencia que se rompió y la que actualmente poseen, Abraham Jure explicó: "La tela tiene otro peso y agujeros más grandes, la que estamos saltando es de hilo, son hilos trenzados y no tiene costura, la tela Eurotramp de competencia es una cinta de nailon que tiene un tratamiento especial y tiene costura, los agujeros son casi de 2 centímetros, al no pesar nada deja pasar el aire, entonces la reacción cuando pican a más altura es más sensible, apenas mueves un músculo te vas para afuera de la cama elástica, porque la parábola de desplazamiento se agrande cuando tenés más altura, entonces mientras más alto saltas es más sensible el tiempo, si se apura un poco el movimiento, la tela tira antes y sale mal el ejercicio".

Y añadió que "Santiago hace 17 giros y medio, 25 vueltas en el aire en 20 segundos, y todo diferente, y en ese tiempo está solamente 2 segundos y medio en contacto con la tela del trampolín, el resto está en el aire, por eso existe un sensor electrónico que mide el tiempo de vuelo y los desplazamientos, cuando se desplazan del centro la máquina los mide y eso es descuento y cuanto más tiempo de vuelo tiene suma", culminó.