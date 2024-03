En Jujuy y todo el interior del país no habrá colectivos por 48 horas

El paro de colectivos previsto para el miércoles 13 y jueves 14 en el interior del país quedó ratificado este lunes tras un nuevo fracaso en las negociaciones de aumento salarial que llevan a cabo en paritarias las empresas del sector del transporte, la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y el gobierno nacional. Debido a que el sector empresarial (Fatap) no presentó ninguna propuesta de incremento, los trabajadores concretarán un paro por 48 horas.

En Jujuy referentes de UTA ratificaron la intención de acompañar la medida de fuerza

En la audiencia, Fatap presentó un detallado análisis de la situación actual en cada jurisdicción, donde se pusieron sobre la mesa los ingresos previstos para el sector en materia de tarifas y asistencias locales, provinciales y municipales, ya que el gobierno nacional sostiene que no generará aporte alguno para la actividad, pese que está vigente el Presupuesto 2023 que contempla partidas para el Fondo Compensador al Transporte del Interior.

“El resultado de dicha tarea arroja que, excepto muy pocas jurisdicciones en las que las autoridades han decidido solventar los mayores costos salariales, las recomposiciones tarifarias y asistencias vigentes, firmadas o prometidas, sólo son paliativos para afrontar los costos vigentes al cierre del año anterior, sin que estén previstos los mayores costos derivados de un eventual acuerdo paritario e incrementos de los costos de combustible y mantenimiento”, remarcaron las empresas, y advirtieron que “el principal aporte que las empresas de transporte urbano de pasajeros del interior del país puede efectuar hoy a la actividad es la continuidad de los servicios sin afectar a nuestro personal, manteniendo los puestos de trabajo, a pesar de que las empresas continúan descapitalizándose y endeudándose, comprometiendo severamente su sustentabilidad económico financiera”. En ese contexto, Fatap reclamó a la Secretaría de Trabajo de la Nación que convoque a las autoridades provinciales y municipales y al COFETRA a una audiencia ampliada, con el objetivo de exponer la situación y encontrar un camino de solución. Por su parte, desde UTA ratificaron la posición expresada en anteriores audiencias y lamentaron que “nuevamente recibimos del sector empresarial una negativa a formular propuesta o aceptar la pretensión del sector so pretexto de cuestiones financieras que nos son ajenas”.

“El salario no es un costo por lo tanto no corresponde intentar una baja como ahora pareciera insinuar la patronal empresaria”, señalaron desde el sindicato y exigieron alcanzar un acuerdo sectorial “acorde a la pretensión anteriormente expresada”. Además de ratificar el paro de 48 horas, UTA adelantó que “de no tener una respuesta adecuada a la pretensión sindical, las medidas continuaran profundizándose hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan”.

“Requerimos a las autoridades públicas que atiendan las necesidades del sector, cuyo servicio resulta trascendental y que como tal no puede ni debe suspenderse, como parece vislumbrarse de la manifestación empresaria”, expresaron. Desde la Secretaría de Trabajo convocaron a otra reunión para el día martes 19 de marzo a las 15.