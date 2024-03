Una multitud con las mismas ansias de cumplir este año

Para la fe no hay temor a los pronósticos del tiempo no tan halagüeños ni el estado del camino hacia las alturas de Punta Corral después de las torrenciales lluvias caídas en la Quebrada durante las postrimerías del verano. En la tarde de ayer la terminal de ómnibus "General Manuel Eduardo Arias" reunía a una multitud de devotos con la firme convicción de llegar a los pies de la "Mamita del cerro" con sus ruegos y agradecimientos.

En la fila espontánea para abordar uno de los servicios especiales Gabriel (22), estudiante del Profesorado de Música, comentó a El Tribuno de Jujuy que por octava vez subía a la Virgen de Copacabana de Punta Corral por el sendero de Tunalito. "Siempre le pido a la Virgencita salud", comentó el joven quien junto a su hermano se quedarán hasta mañana para acompañar la imagen hasta Tumbaya.

Carlos Herrera (47), de Alto Comedero, antes de subir a otro colectivo resaltó que "voy por Tumbaya, no tengo miedo a las condiciones del camino; fui varias veces así que espero que sea una más que nos ayude la Virgen" y agregó que "más es para agradecer que para pedir".

También preparada con mochila, ropa de abrigo, bastón y alimentos, Jimena (30) partía con su sobrina y una amiga para ascender por Tunalito. "La dudé un poco, pero esta mañana (por ayer) me levanté diciendo 'me voy a Punta Corral' y me estoy yendo. Es agradecimiento más que nada y pedirle a la Virgen por la salud y la familia como siempre", comentó la joven de barrio Mariano Moreno.

Son miles de historias entrelazadas por el amor a la Virgen y la mirada puesta casi en el cielo.

CON BASTONES | PEREGRINOS ABORDAN LOS COLECTIVOS CON TODOS LOS PERTRECHOS PARA LA EXIGENTE CAMINATA.

Los viajes especiales de $3.500 a Tumbaya y $4.000 a Tunalito, seguirán saliendo -a demanda- hoy y mañana de la terminal y la avenida 19 de Abril y Canónigo Gorriti.

El programa

Los peregrinos hasta hoy podrán compartir el rezo de la novena, a las 19.30, en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Tumbaya y en el oratorio de Punta Corral. Además a las 7 será la misa por las misiones, a las 8 partirá la Virgen al lugar de aparición (estancia vieja), a las 9 la misa por las vocaciones en el oratorio y a las 11 por los peregrinos. A las 13 descenderá la imagen al oratorio, a las 15 se oficiará la misa por la Patria, a las 18 por las bandas de sikuris y a las 20 por los jóvenes y las vocaciones, presidida por el obispo Daniel Fernández.

Mañana a las 7 iniciará la bajada desde Punta Corral a Tumbaya, a las 8.30, 11 y 15 habrá misa y bendición de ramos en Tumbaya. A las 13 celebración en el Primer Calvario y a las 16.30 misa de vísperas del Día del Niño por Nacer y oración a cargo de la Pastoral Familia y Vida. A las 19 se espera llegue la imagen a Tumbaya para la misa con monseñor Fernández.