La colecta de sangre que continúa salvando vidas

A fin de establecer una conexión a través de la concientización es que continúa la colecta de sangre desde el Centro Regional de Hemoterapia "Carlos Cisneros" en Jujuy.

La donación de sangre es un acto de amor y empatía de y para aquellos seres humanos comprometidos con la vida, por lo que el propósito de la campaña es compartir la actividad solidaria y permanente en las calles e instituciones de la provincia.

Siempre con la premisa de que cada gota de sangre donada, salve a alguien más, cada vez son más las personas que se suman para hacer de este gesto, un movimiento de gran valor.

Es importante destacar que la peatonal Belgrano corresponde al un espacio abierto por excelencia donde los transeúntes pueden ser activos partícipes de la noble propuesta.

GESTO QUE ENSEÑA | SER VOLUNTARIO IMPLICA INVOLUCRARSE EN LA ACCIÓN.

SEGURIDAD | TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REALIZAR LA TRANSFUSIÓN

Como requisitos para los donantes es importante que estén sanos, deberán concurrir con el documento nacional de identidad, pesar más de 50 kilos y tener entre 18 y 65 años; desayunar antes de dar -té, café o jugos-, no tener síntomas de dengue en los últimos tres meses, tampoco fumar ni antes, ni después de donar -al menos dos horas-; no ingerir bebidas alcohólicas en exceso antes de donar -al menos doce horas-, no haberse realizado tatuajes, ni piercings en los últimos meses; el período de donación para los varones es cada dos meses y, en mujeres, cada tres.

UNIDOS EN LA MISIÓN | III JORNADA LATINOAMERICANA “SEMBRANDO ESPERANZA DE VIDA” EN JUJUY

Asimismo, los operativos sanitarios siguen realizándose de modo cotidiano en distintos horarios, por el equipo de especialistas del Centro Regional de Hemoterapia "Carlos Cisneros" con instituciones de ámbitos que desarrollan acciones para seguir fortaleciendo la cultura de la donación de sangre y la inscripción de donantes de médula ósea.

Desde la entidad no dejan de trabajar y continúan con la colecta de sangre en la vía pública y junto a servicios transfusionales de hospitales de la provincia.

La buena voluntad de la sociedad jujeña hace que sea posible que los donantes se multipliquen y sean más.

Cada año, la Iglesia Universal abre sus puertas para efectuar la actividad y también a las personas solidarias que se acercan a los puntos de donación de sangre en zonas urbanas.

Es importante mencionar que el Centro Regional de Hemoterapia estuvo presente en la Tercera Jornada Latinoamericana "Sembrando esperanza de vida" a través del operativo "Mi sangre, tu sangre".

La campaña fue organizada por Grupo Cooperativo Iberoamericano de Medicina Transfusional, que se llevó adelante en diecisiete países de manera simultánea.

De esta manera, Jujuy estuvo presente para fortalecer la cultura de la donación voluntaria de sangre, el registro nacional de donantes de médula ósea y la donación de plaquetas con motivo de salvar vidas. De la actividad, participaron los servicios transfusionales de los hospitales "San Roque", "Nuestra Señora del Rosario" de Abra Pampa, "Arturo Zabala" y Clínica "San José" de Perico, Materno Infantil , Sanatorio del Rosario, departamento de Procuración de trasplante del hospital Pablo Soria -Cepat-, Cruz Roja Argentina filial Jujuy, IES 7 "Populorum Progressio", CucauJuy y Unidad de Programas del Ministerio de Salud que compartieron el mismo objetivo de generar solidaridad en toda la comunidad y acompañarse entre voluntarios y personas donantes.