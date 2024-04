Una multitud de jujeños respaldó a la universidad

Unidos y sin fisuras se mostraron ayer innumerables sectores jujeños que expresaron su apoyo a la universidad pública y gratuita en la multitudinaria marcha federal que recorrió durante más de dos horas el centro capitalino, desde la conducción del acto posterior se resaltó que cubrió 13 cuadras.

ESCUELA DE MINAS | ENTRE LOS MÁS BULLICIOSOS Y ORGANIZADOS.

En la plaza Belgrano y sus inmediaciones desde las 16.30 empezaron a verse banderas y escucharse las bandas que acompañaron. Pasadas las 17.15 comenzaron a desplazarse por Canónigo Gorriti, encabezados por Adiunju, Conicet, docentes y alumnos de las distintas facultades de la Unju.

Le siguieron infinidad de gremios, organizaciones sociales, agrupaciones políticas y otras entidades. Por el lado de los estudiantes también estuvo el Enerc NOA (cine) y los chicos, padres y profesores de la Escuela de Minas que depende de la Unju, contando con una bulliciosa y organizada batucada.

LIBROS, FUERON EL SIGNO

Mientras que con sus pecheras, banderas y músicos acompañaron Luz y Fuerza, Uatre, Udep, el PTS, La Leal, Confluir, la CGT, Cedems, PTS, AJI 20, Apuap, La poderosa (con murgueros), Adep, la CTA, Seom, Hijos, CCC, Maestros de Base Hormiguero (con varios parlantes en un vehículo y nuevas composiciones de protesta muy pegadizas), La Cámpora, Tupac Amaru, Utep, MTD, Barrios de Pie, Movimiento Evita, MTR, Polo Obrero, Libres del Sur, Agrupación Los Jujeños y el FOL, entre otros.

Esta masa compacta, como hace un tiempo no se veía en San Salvador de Jujuy, entonó a viva voz "Se defiende/la Unju se defiende" y "Universidad de los trabajadores/al que no le gusta se jode, se jode".

Y en algunos carteles se leía "Lucho por mi futuro", "Acá no hay casta", "La educación no se vende, se defiende", "No al recorte del presupuesto", "¿Por qué tanto miedo de educar al pueblo?".

RESPALDO UNÁNIME | DE DISTINTOS SECTORES Y GENERACIONES.

Pasadas las 19.30 en la glorieta comenzó un acto donde se escucharon testimonios y pedidos de los estudiantes, docentes, investigadores y otros representantes de la comunidad universitaria. "Celebramos la unidad para defender la Unju", resaltaron y pusieron de relieve el gran éxito de convocatoria multigeneracional. (Eugenia Sueldo).