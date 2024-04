“No se aprobará el proyecto entre gallos y medianoche, a escondidas”

Comenzó el miércoles el tratamiento del proyecto de Ley de Emergencia de la Provincia.

Sí, y dicho proyecto es consecuencia de la situación económica que atraviesa el país.

El presidente Javier Milei está tomando decisiones que estoy en desacuerdo, como la quita del subsidio al transporte, por lo que a miles de jujeños les es más caro viajar, e hizo lo mismo con la energía eléctrica y el gas.

Si a eso le agregamos la caída de la actividad económica que a la vez genera una reducción de la recaudación en el Estado nacional, y como esa recaudación es coparticipable con las provincias, por ende disminuyeron los ingresos a la Provincia.

Como si fuera poco, ya veníamos afrontando una merma de la Coparticipación nacional porque el año pasado se dejó de percibir los fondos del Impuesto a las Ganancias.

Ante este panorama, la Provincia precisa una herramienta para protegerse y continuar garantizando un servicio de calidad en educación, salud, seguridad, cultura, deportes y demás. Y ahora más que nunca son esenciales porque la crisis obliga a la gente a recurrir a los hospitales y escuelas públicas. Ese es el objetivo del proyecto de ley, que pasó para su tratamiento a la comisión de Finanzas como cabecera, y a las de Asuntos Institucionales, de Trabajo y de Legislación General.

En el plenario de comisiones del pasado miércoles se definió una metodología de trabajo que el gobernador Sadir solicitó a quienes integramos el Bloque de Frente Cambia Jujuy, que fue abrir el debate de la ley para que participen todos los actores involucrados, dando su opinión a favor o en contra.

No se va a aprobar una ley exprés, nos tomaremos el tiempo necesario para debatir el proyecto.

Los gremios desde un principio se opusieron al proyecto de ley...

No logré comprender por qué lo hicieron, además hubo apreciaciones mal intencionadas de ciertos sectores.

Se dijo que el proyecto habilitaba a despidos, ímentira!, el gobernador garantizó que eso no sucederá, tampoco se hará un ajuste cruel como en Nación. También se generó preocupación porque se habló de un congelamiento salarial del empleado público, íy no es cierto! Quienes divulgaron esas mentiras lo hicieron con una intencionalidad política.

Sí habrá un congelamiento salarial, pero será para el personal jerárquico del Poder Ejecutivo (funcionarios) y se invitará al Poder Legislativo y Judicial para que también los congelen. Evidentemente esta decisión es para quienes poseen mayores ingresos, no para la gente.

Son varios los gremios que están con la intención de mostrar que hay malestar, pero los dedos de la mano sobran para contarlos. La mayoría de los dirigentes gremiales con quienes dialogamos entendieron que no les tocarán las conquistas ganadas.

Escuché decir a gremialistas que el proyecto de ley cercenará los derechos de los trabajadores.

De ninguna manera. Precisamente por eso fueron invitados a participar en el debate de las comisiones donde manifiesten sus dudas y preocupaciones, y si tienen razón se harán las correcciones que deban hacerse. Todos los actores involucrados y que quieran expresarse pueden participar.

Los gremios señalaron que la aprobación del proyecto de ley debe ser consensuado con ellos y los sectores de la sociedad involucrados.

Precisamente por eso el gobernador Sadir solicitó que abramos la Legislatura para que vengan todos los que tengan algo que decir al respecto, y podamos tratar y aprobar una ley en beneficio general.

¿Estamos ante la posibilidad de que se genere una situación similar a la provocada por la interpretación mala intencionada de la reforma de la Constitución provincial?

Justamente es que estamos informando sobre el verdadero espíritu del proyecto de ley. Son los mismos actores con la mala intención que estuvieron entonces quienes salieron nuevamente a generar confusión y malestar en los empleados y la sociedad.

El pueblo debe informarse correctamente, el empleado si tiene alguna preocupación, que venga y la plantee. No vamos a hacer nada a escondidas, nada a espaldas de la gente, y menos se aprobará una ley "entre gallos y medianoche".

El proyecto girado por el Ejecutivo provincial seguramente sufrirá modificaciones, cuáles aún no se sabe, eso se determinará a medida que escuchemos a los sectores interesados.

¿Qué puede suceder si no se aprueba la ley?

Mire, la ley ya podría haber sido aprobada, porque el Bloque del Frente Cambia Jujuy tiene mayoría en la Cámara.

Le repito que el gobernador solicitó que la ley debe ser consensuada con todos los actores. Por eso se abrió el debate.

¿Hasta dónde el FCJ aceptará la modificación del proyecto para su aprobación?

Vamos a aceptar las sugerencias.

El miércoles circuló una nota emanada del Partido Justicialista en la cual insta al Bloque del PJ en Diputados a no acompañar la ley.

Ignoro qué habrá dicho bloque, lo que sí puedo decir y asegurar es que nuestra posición es clara y así la hicimos saber también ese día.

Estoy seguro de que no todos los miembros del Partido Justicialista sostienen esa posición. En el plenario de comisiones estaban todos los legisladores de ese sector político y se mostraron proclives a debatir y hacer las correcciones para aprobarla.

¿Puede la Provincia perder el equilibrio fiscal por la crisis financiera nacional y al carecer del instrumento legal?

Los jujeños no podemos tomar ninguna medida para frenar la inflación que nos está llevando puestos. Tampoco torcer las decisiones del Gobierno nacional, por lo que estamos sufriendo las consecuencias de esas decisiones.

Por eso, lo que buscamos con esta ley es abrir el paraguas para protegernos y sufrir lo menos posible esta crisis.

El gobernador, ¿continúa sosteniendo lo que dijo en marzo sobre el "Pacto de Mayo", después de las situaciones generadas desde entonces?

Me parece que está de acuerdo con la propuesta, no sé si en un 100%. Creo que tiene la vocación de aprobarlo.

No está mal hacer un pacto de acuerdo, sí me extraña que sea cerrado donde no se le pueda agregar o sacar un tema, en realidad es una cosa más declamativa. No me parece mal que se firme.

¿Hasta cuándo cree que la gente podrá aguantar los ajustes?

Y... no sé. Las tarifas de electricidad se fueron a un 104%, el gas se dice que será entre un 300 y 400% de incremento, ignoro hasta dónde podrá aguantar.

Con estas medidas se están generando más pobres, la gente que estaba por debajo de la línea de pobreza ahora está peor, las cosas están más caras, el Gobierno nacional debería pensar más en el ciudadano y no en cerrar los números en el corto plazo.

Y la Provincia, ¿hasta cuándo tiene espalda para sostener esta situación?

Eso dependerá de los reacomodamientos que queremos hacer con esta ley