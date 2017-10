La importancia de saber acelerar a tiempo

Y, sí. Cuando la realidad atosiga, y los cuestionamientos aprietan, lo mejor es pisar el acelerador y salir rápido del empantanamiento, antes que el lodazal frene y hasta detenga los impulsos de la marcha. El ejemplo ecuménico hoy parece ser España. La península se estremeció con la declaración de independencia de Cataluña. Más allá del atolladero que se creó a sí mismo el presidente regional Carles Puigdemont, el parlamento se declaró independiente y desafió al gobierno y a la corona de España. “Somos la República de Cataluña” cantaban en las calles de la gloriosa y bella Barcelona. Tardó cuarenta minutos el presidente Mariano Rajoy en dejar cesantes a las autoridades catalanas, en amenazarlos con prisión, y colocar como interventora a la pequeña y terrible vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría quien en el perentorio plazo de sesenta días desembocará en elecciones que sepultarán –por ahora- los planes del movimiento independentista. Lejos, con otra realidad y otras urgencias, en Argentina, la política acelera los tiempos y la Justicia se apura a recuperar años perdidos. Mauricio Macri con la victoria aún caliente entre sus brazos, se reunirá hoy con los gobernadores y con cien actores más (empresarios, sindicalistas, referentes sociales), para proponerles un pacto de gobernabilidad, obviamente, bajo las condiciones del ganador. Avanzará con los ajustes anunciados, seguirá quitando subsidios a lo que queda de una economía populista que mantuvo relativamente tranquilos a los gremios, a las agrupaciones sociales y a los sectores populares durante gran parte de la década K. El presidente, sus ministros clave (Rogelio Frigerio, Nicolás Dujovne, y Juan José Aranguren) y otros funcionarios, compartirán hoy este multitudinario y multidisciplinario encuentro en el Centro Cultural Kirchner. Los mandatarios van deseosos de hacerle saber que rechazarán cualquier recorte en los flujos de fondos, cualquier “retoque” en las niveles de coparticipación o de ultrabeneficiar a Eugenia Vidal con el famoso fondo del conurbano que detraería recursos a los otros estados federales. Un consenso rápido será difícil, porque el Presidente ya dijo que el 2018 será un año de recortes y austeridad aunque dejaría a resguardo de ellos a los asalariados, especialmente a los empleados públicos. Sin embargo, habrá reforma laboral, previsional, financiera y otras, que están indicando lo contrario. Macri pisa el acelerador antes que la alegría y el impacto del triunfo electoral se diluyan, y el carromato del estado se empantane.

Y la señora ciega

La Justicia, también alentada por ese triunfo –no reconocerlo sería desconocer supinamente “el estilo” de la señora ciega, siempre tan proclive a subirse a los carros de los vencedores- encarceló a Julio De Vido, a quien sus pares diputados se lo sirvieron en bandeja, (por el esquive de sus compañeros y por la conjunción del resto de las bancadas), y avanza sobre Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, sobre Máximo Kirchner, sobre Alejandra Gils Carbó y sobre cualquier bulto que se menee con olor al malogrado planeta K. Y recién estamos viendo el preámbulo de lo que será un festival de citaciones, imputaciones, procesamientos y prisiones preventivas muchas de las cuales terminarían en sentencias condenatorias. Cuenta además de aquel respaldo electoral del oficialismo, con el beneplácito de la abrumadora mayoría del pueblo argentino, convencido de las bondades de un accionar judicial casi inédito, dispuesto a arrollar la supuesta corrupción también casi inédita de un reciente tramo de la historia argentina. Los fiscales y los jueces saben que éste es el momento, y también pisan el acelerador. Y eso se replica en Jujuy. El ejemplo es la fuerte secuencia de nuevas imputaciones e inclusiones de exfuncionarios atrapados en la “megacausa” con que rodeó a la principal afectada Milagro Amalia Ángela Sala Leyton de Noro, de supuestos coprotagonistas y actores de reparto que desfilaron y desfilarán ante fiscales y jueces para explicar las razones y las actitudes que se ventilan. Queda la disputa central entre la competencia judicial provincial o la federal acerca de todo lo ocurrido, mientras los magistrados jujeños reclaman para sí el derecho de juzgar lo que ocurrió fronteras adentro de la Provincia. Hasta el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, expresó su preocupación por lo que considera demoras innecesarias en los procedimientos, que ya deberían llegar a las instancias de juicios y condenas antes de fin de año. Sus manifestaciones, colisionan frontalmente con actitudes esperables de las defensas, y con decisiones no tan esperables de algunas cámaras y jueces. Pero se fundamentan además, en que según los plazos del Código Procesales, el 16 de enero vencerán los términos para la detención preventiva de la jefa tupaquera, y de seguir los trámites a esta velocidad, se debería recurrir a pedir prórrogas, con todo lo que eso supone, teniendo encima nuevamente a los organismos como la CIDH y todo el lobby kirchnerista operando fuertemente sobre los gobiernos nacional y provincial. Se trata, según el fiscal, de pisar el acelerador y cruzar el pantano antes que los motores comiencen a recalentarse y a fallar.

La UCR acelera

La política local, como la nacional, también ha reconocido la importancia de cobrar velocidad en las reacciones. En el seno del gobierno y de la Unión Cívica Radical, subsiste un silencio bastante estridente cubriendo la fallido sueño de los militantes de Cambiemos, de alcanzar 14 y hasta 15 legisladores provinciales. Aquel domingo de elecciones, antes de la medianoche, todo indicaba que el reparto de bancas era 14 Cambiemos, 5 PJ y 5 el FIT. Cuando muy entrada la madrugada del lunes, se conocía le enorme diferencia de votos entre los candidatos a Senador (Mario Fiad y Silvia Beatriz Giacoppo) y Diputados nacionales (Gaby Burgos y Osmar Monaldi), se dispararon dos interrogantes: 1) nadie, ni dentro de Cambiemos ni afuera, podía aceptar razonablemente que el supuesto corte de boletas por más de diez puntos porcentuales, fuera algo esperable; ¿por qué habría de ocurrir ese castigo electoral, si Piqui Bernis y el conjunto de los candidatos de la lista, encuestaban igual o mejor que sus correligionarios de cargos nacionales? “Había trece listas para diputados en el sector” justificaron los más prudentes, y las sospechas y las conjeturas, quedaron clausuradas. 2) Los renovadores del massismo, socios minoritarios de Cambiemos, respiraron aliviados porque la entrada de dos legisladores llegó para disimular la caída anticipaban en las encuestas y la sensación de la calle. ¿Fueron otra vez esos famosos votos demorados del interior profundo los que les devolvieron el alivio de haber podido zafar de un papelón mayúsculo? Esa misma noche, con reflejos intactos, el GM pisó el acelerador: reunió a correligionarios y compañeros, puso su clásico entusiasmo y su sonrisa enorme a disposición de tapar los gestos demudados y las sonrisas dibujadas de otros. Felicitó cálida y reiteradamente a la Izquierda por la excelente elección que a él le podría reportar beneficios a futuro. Rápidamente declaró que no estaba recibiendo un cheque en blanco y anticipó a sus funcionarios y legisladores que deberán escuchar, recorrer, atender y entender lo que los jujeños les digan. ¿Se leyó que estaba anticipando la fuerte reorganización del gabinete con la que amaga marzo, y que por enésima vez volvió a mencionar hace horas? Algunos creen que es difícil “oxigenar” saliendo de un triunfo. Otros que lo conocen de cerca, dicen que es muy capaz de hacerlo, de pisar también ese acelerador, y precisamente ahora.

Repaso del gabinete

De resultas de esos dichos, las especulaciones volvieron a la calle. Confiesan allegados a Gerardo Morales que ningún colaborador está totalmente blindado a su alrededor. Naturalmente el Secretario General de la Gobernación Fredy Morales, hombre sobre cuyas espaldas descansa la estrategia política y el peso de la organización y funcionamiento del gabinete provincial. Carlos Sadir, el acierto que llegó tarde al Ministerio de Hacienda, pero para quedarse mientras el GM esté en la gobernación. Las ministras de Ambiente y Desarrollo Humano, María Inés Zigarán y Ada Galfré, habrían superado con lo justo la vara fijada por el jefe, a pesar de algunos tropiezos a lo largo de dos años. Gustavo Bohuid tomó la posta dejada en Salud por Mario Fiad y aunque está modificando totalmente la impronta de trabajo, cuenta con el crédito del jefe por su estilo directo. Las áreas de Infraestructura, a cargo de Jorge Rizzotti y de Producción, confiada a Juan Carlos Abud Robles, estarían siendo minuciosamente revisadas, por algunas excesivas demoras burocráticas irresueltas, nada menos que en materia de obras, y en el caso particular de Producción, por la especie de tumor en que se ha convertido el emblemático tema del Ingenio La Esperanza, sobre el que cada semana se estiran los plazos y se ahonda la incertidumbre, en medio de falta de información concreta o de datos francamente contradictorios. Situación que no debe dilatarse más. El Ministro de Seguridad, Ekel Meyer, ha venido siendo altamente considerado por el PE, sin embargo para descontarle puntos, apareció detrás de la trágica e irresuelta muerte del carrocero Matías Puca, la evidencia de la prolongada ausencia del sistema de cámaras callejeras y del centro de monitoreo 911. Aunque se ha mejorado la logística policial no se ha logrado mermar la cantidad ni la violencia de los delitos (contra la propiedad, cuestiones de género y otros), ni la siniestralidad vehicular. El gigantesco ministerio de Educación de Isolda Calsina, es siempre una de las áreas más conflictivas y cuestionadas. Hace días el propio GM debió encargarse personalmente de bajar los decibeles al enésimo choque con los gremios, los que a pesar de su voluntad de no colisionar, se ven en un brete entre alguna sordera oficial y la presión de sus bases. Seguramente será un área con fuertes modificaciones, particularmente de cara al lanzado “pacto educativo”. Otro ministerio en revisión es Cultura y Turismo de Carlos Oeller, donde el estándar de logros a pesar de los esfuerzos y de importantes gastos realizados, no pasó de la generación de expectativas y de gigantescas escenografías mediáticas de contenido relativo y resultados magros, en una de las provincias potencialmente más poderosas del país. Situación parecida rodea al Ministro de Trabajo Jorge Isaac Cabana Fusz, quien en muy pocas ocasiones pudo salir airoso de los cruces con los trabajadores estatales. Sin embargo, el GM es respetuoso de las áreas concesionadas al massismo y seguramente no avanzaría sobre este ministerio, como sobre el del Gobierno, a cargo de Oscar Agustín Perassi, sin el previo acuerdo y consentimiento del vicegobernador Carlos Haquim. El Fiscal de Estado Mariano Miranda, ha merecido la total confianza del gobernador. Su gestión en espinosos casos legales que enfrenta el Estado, siempre ha sido prudente y eficaz, y su relación mediática sobria y precisa. Algunas voces, lo apuntan para algún eventual recambio en el Poder Judicial, igual que al jefe de fiscales Sergio Lello Sánchez, mientras que otros no quisieran arriesgar a vestir un santo desvistiendo a otro.

Trabaja en GM también en analizar el comportamiento de organismos descentralizados como Banco de Desarrollo, IVUJ, Agua Potable y Ente Autárquico de la Fiesta de los Estudiantes. Este último organismo seguramente marcha hacia un cambio general, después de dos años donde cosechó más abucheos que aplausos, coronados por un desaguisado autoritario con la sanción a la EET de Palpalá, (que el GM corrigió personalmente) y con el gravísimo anuncio del retiro de la Provincia de Misiones, emblemática participante de la FNE, (dueña de la primera bellísima reina nacional Teresita Mariani) tras comprobar serias irregularidades en la participación de otras reinas provinciales sin el respeto a los reglamentos vigentes, lo que pone el riesgo el desguace de la más federal y hermosa de las fiestas nacionales.

Y el PJ, ¿acelerará?

En su propio pantano, el Partido Justicialista se esfuerza. Llegó a los manotazos a la orilla del 22 de Octubre y hoy casi ahogado debe aspirar oxígeno y enfrentar tres alternativas: 1) Buscar la prórroga de las elecciones internas partidarias del 26 de Noviembre, pretendida por algunos dirigentes como Julito Moisés, concejal electo en San Pedro. Eso aparece imposible: habría que conseguir que se reúna la mesa ejecutiva nacional y el consejo nacional que conduce José Luis Gioja para aprobar una prórroga de no menos de cinco meses. Además la voluntad del interventor Celso Jaque cuyo mandato finaliza el 10 de Diciembre llega precisamente hasta ese día, en el que aspira a retirarse con el deber casi cumplido, entregando un senador y un diputado nacional y un distrito normalizado. 2) Buscar una lista de unidad que evite que la sangre llegue al Xibi Xibi. Lo que sería retroceder a reducir al partido más numeroso de la provincia a un acuerdo superestructural de espaldas a sus afiliados, experiencia que lo depositó donde hoy se encuentra. Y 3), llegar a internas, como sea, con la participación de todos los que deseen hacerlo (hay varios que trabajan intensamente en ello como Rubén Rivarola, y también Diego Palmieri, Liliana Fellner, Miguel Tito, paradójicamente Moisés). Apareció una variante: elegir el 26-N autoridades del Consejo y Congreso Provincial y encomendarles a los electos la normalización departamental con más tiempo y tranquilidad. Aunque no fuera lo ideal, al menos sería lo menos malo, en el entendimiento de que en medio del pantano hay que pisar el acelerador y salir rápido. La decisión debe ser sabia. Porque aún una aceleración sin pericia puede hacer encallar al camión mejor preparado.