Vedia y Conjunto de Cuerdas Jujuy

"Me sigue convocando la gente joven", dice casi sorprendido, como si en realidad no fuera algo lógico, sobre todo hablando de grandes músicos de la nueva generación que como quien dice "la tienen clara" y saben que en él tienen un maestro de los más privilegiados que además con gran generosidad, no sólo enseña sino que comparte escenario.

Se trata de Daniel Vedia, el eximio bandoneonista jujeño, que esta noche se presentará junto al Conjunto de Cuerdas Jujuy que dirige Javier Soria.

La cita con un repertorio de música clásica y popular será a las 21.30 en el Centro de Arte Joven Andino (Caja), de calle Alvear 354.

FORMACIÓN/ EL CONJUNTO DE CUERDAS JUJUY DIRIGIDO POR JAVIER SORIA

El Conjunto de Cuerdas Jujuy está integrado por Facundo Soria en violín; Romina Aguilar en viola; Matías Jurado en chelo; Carlos Escalera en primer violín, y Luis Escalera en bajo.

"Nunca les digo que no a los jóvenes cuando tienen estas ideas, porque uno también fue chango y pasó por esa etapa. Mientras a mí me den las energías, voy a estar acompañándolos aconsejándolos, enseñándoles lo que se y lo que experimenté", concluyó el maestro Vedia.