Jujeños divididos por reforma

La Reforma Tributaria es uno de los proyectos que enviará en los próximos días el Ejecutivo Nacional al Congreso. Se conocieron los principales lineamientos, como que una vez aprobado, todos los cambios serán desde 2019 en adelante y durante cinco años.

El proyecto llegará al Congreso de la Nación para su tratamiento, así también habrá reunión con los gobernadores, aunque en todas las provincias tendrá su impacto. Es por ello que El Tribuno de Jujuy realizó un relevamiento a los senadores y diputados nacionales que representan a Jujuy, para conocer su posición ante la Reforma Tributaria y el impacto en Jujuy.

Tras las consultas realizadas es notable que Jujuy tiene su voto dividido, según las opiniones y la fuerza política que representan. Lo común entre todos es el análisis del proyecto y que no impacte en las economías regionales. Las legisladoras oficialistas se inclinan por apoyar el proyecto, en tanto los legisladores del FpV esperan tener el proyecto en la mano para emitir su opinión. Así también hubo legisladores que no contestaron.

SILVIA GIACOPPO, SENADORA CAMBIEMOS

La senadora Silvia Giacoppo (Cambiemos) consideró que la Reforma Tributaria es un proyecto innovador para el país, que avanzará de manera gradual para resguardar la equidad impositiva en el territorio nacional. "Es una reforma innovadora que hay que mirarla en su conjunto. La carga y presión impositiva en el país es asfixiante y había que regular los impuestos de manera más equitativa", sostuvo Giacoppo.

La senadora reelecta en el cargo en las últimas elecciones detalló que, si se analiza la estadística a largo plazo, los resultados de una posible reforma a tres años implican importantes mejoras.

LILIANA FELLNER, SENADORA FPV.

La senadora nacional Liliana Fellner opinó que la Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno nacional representa un duro golpe para las economías regionales, afectando principalmente al sector azucarero produciendo una importante pérdida en las fuentes laborales.

"Esto se debe a que la iniciativa oficial dispondría una suba de 9 puntos (del 8% al 17%) para las bebidas azucaradas, al tiempo que eliminaría el impuesto para las gaseosas sin azúcar", sostuvo. Explicó que la medida generará que los ingenios que producen azúcar en Jujuy disminuyan su producción y por ende su planta de empleados.

La reforma afectará también al sector de los biocombustibles con origen en caña de azúcar, porque se reduciría un 29% el precio del bioetanol. Esta medida, opinó, incidiría directamente en una industria que en Jujuy, Salta y Tucumán genera 50 mil empleos directos y 200 mil indirectos. "De ninguna manera vamos a apoyar medidas que afectan a las economías regionales y las cuales se traducen en menos puestos de trabajo para los jujeños", sostuvo.

El senador Walter Barrionuevo (FPV) ante la consulta dijo "me parece una irresponsabilidad dar una opinión cuando aún el proyecto no se presento en la Cámara".

Diputados nacionales

ALEJANDRA MARTINEZ.

La diputada Alejandra Martínez (Cambiemos) expresó que si bien todavía no fue presentado el proyecto, "vamos a analizar profundamente, asegurarnos que no haya perjuicio para las economías regionales en lo que respecta a uno de los temas que aparecen como centrales la caña de azúcar y otras producciones. En el caso de Jujuy, hay que reconocer que el Gobierno nacional ha tenido la mejor de las actitudes con la Provincia. Hay un gran compromiso concreto con la Provincia. Se va a profundizar ese vínculo entre el gobernador y el presidente que tiene un valor muy especial".

ALEJANDRO SNOPEK.

Alejandro Snopek, Unido por una Nueva Alternativa (UNA), en su opinión destacó que "cuando se tocan los impuestos que se coparticipan como es una parte del Impuesto al Cheque, Ganancias, se afectan los recursos de la Provincia. En principio habría una afectación a Jujuy. Ellos pretenden decir que se van a recuperar los recursos vía otros impuestos que crearán, pero no está definido al no tener el texto de la ley solo los lineamientos generales, por ello no se tiene precisión de los números", sostuvo. El legislador Guillermo Snopek (FPV) dijo que "si bien el proyecto no entró al Congreso, tomará estado parlamentario y ahí vamos a opinar. Es decir, qué hace el gobierno y no es la primera vez: manda un borrador y después envía otro proyecto. Es decir que hasta que no mande el proyecto no vamos o no sabemos qué trataremos. Después dice que con los impuestos lo va a compensar. Es decir ellos no tienen claro lo que quieren hacer". Los legisladores que no contestaron fueron Héctor Tentor (FpV) y Gabriela Burgos (Cambiemos), mientras que Gabriela Albornoz no opinó por pasar un mal momento personal.