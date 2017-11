Hernán Piquín fue víctima de un violento intento de robo

El bailarín de danzas clásicas y contemporáneas, Hernán Piquín, fue víctima de un violento intento asalto, cuando fue abordado por al menos cinco delincuentes en la madrugada de hoy.

Piquín, llegaba en su auto, a su domicilio de un barrio privado en Pilar, y al verlos, logró evitarlos y alertó sus vecinos sobre la situación, para luego ser perseguido por los delincuentes a los tiros, informó La Nación.

"Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando llegué y me abren el portón unas personas de seguridad que estaban vestidos de manera rara, no como siempre. Entonces me di cuenta de que pasaba algo raro y comencé a tocar bocina y entré en el barrió gritando: ´Hay chorros en el barrio´. Entonces me empiezan a perseguir a los tiros", contó el bailarín que llegaba a su casa después de participar en "Bailando por un sueño".

Piquín explicó que al querer escapar del lugar, su auto cayó en una zanja, entonces bajó del vehículo y comenzó a correr hasta que un vecino lo refugió en su casa. "Como los vecinos tiene un chat general se empezaron a comunicar por ahí y llegó la policía y los chorros se fugaron". Según afirmó, los delincuentes no lo reconocieron. "Por suerte, no me tocó ninguno de los tiros, pero creo que me lesioné el huesito dulce y ahora me voy a hacer una placa", detalló.