El cordero es el plato elegido para la cena de Año Nuevo

Comenzó la cuenta regresiva para recibir al Año Nuevo y las familias analizaron las opciones para la cena de medianoche. En el mercado central, informaron que la carne más vendida hasta ayer fue la de cordero, que tuvo un leve incremento antes de Navidad. Por otra parte, se redujo la venta de lechones por su costo y los pollos se presentan como la opción más económica.

Para muchas familias de la capital, los precios de referencia son los del mercado central, en donde los comercios expenden tanto carnes como verduras y frutas, con el valor añadido de que, este año, permanecerá abierto incluso mañana hasta las 16 para mejorar las ventas.

Según un relevamiento de El Tribuno de Jujuy, lo más vendido esta semana fue el cordero. Los comerciantes indicaron que fue lo más pedido en la previa de Navidad y que esta semana llegaron muchos más por encargo, al valor de $ 160 el kilo.

En una de las carnicerías, Matías Laureano informó que este tipo de carne tuvo un incremento mínimo de $10 desde antes de Navidad.

"Se nota que pegó la crisis pero, por suerte, sí está saliendo la carne, porque trajimos mucho cordero fresco y la gente nos está comprando", indicó Laureano.

En tanto, el chancho tiene un costo de $110, el asado se mantiene a $175, el cabrito se encuentra a $180 y cortes como peceto o matambre a $178. Otra opción, no más económica pero ideal para quienes quieran innovar es la carne de llama que se vende a un valor de $120.

Otro de los comerciantes del mercado, Reinaldo Chávez, recomendó a los consumidores que deseen ahorrar, optar por el chancho, "que tienen menos hueso que el lechón y que se encuentra a uno de los precios más accesibles", sostuvo.

"Antes, durante esta semana en el mercado no se podía ni caminar por la cantidad de gente, ahora no se ve ni la cuarta parte de personas que había antes", indicó Chávez con respecto a sus regulares niveles de venta. A pesar de que el lechón también es otro tipo de carne muy solicitada, en algunas carnicerías indicaron que no es de la carne más elegida porque incrementó su valor.

El precio promedio del lechón es de $185 el kilo, cuando antes de Navidad promedió los $160. Los vendedores estimaron que el producto está más caro por el alto consumo en Navidad del animal, lo que provocó fluctuaciones de oferta y demanda.

Lo más económico: pollos

A pesar de que subió alrededor de un 20%, actualmente el pollo se encuentra a $45 el kilo y es la opción más económica para la mesa de Año Nuevo. El comerciante José Rivera explicó que meses antes el pollo se mantuvo a $39, pero los productores incrementaron su precio antes de la Navidad.

"En comparación de otras carnes, el pollo es la opción más económica", indicó el vendedor y detalló que este año las ventas fueron regulares, y que son pocas las personas que llevan más dos unidades por persona.

Como opciones en las avícolas para la noche de Año Nuevo se encuentra el quesillo a $80 y el mote a $ 40 listo para consumir.

Frutas y verduras

Si hablamos del precio de las frutas, las que llevan carozo como los duraznos y pelones se encuentran a $50 el kilo en el mercado central, al igual que manzanas y peras.

La fruta que más subió el último mes es la banana, cuyo precio se incrementó de $30 a $ 40, pero igualmente es muy consumida por los jujeños.

Si se habla de verduras, el tomate ronda los $ 25 el kilo, la lechuga a $30, la papa a $15 al igual que la cebolla, sin mayores variaciones las últimas semanas.

El comerciante Raúl Mayo explicó que no hay una fruta o verdura que los vecinos compren en mayor medida, sino que se acercan para llevar productos surtidos para realizar el tradicional clericó para la cena de Año Nuevo.

En este sentido, explicó Chávez que optó por vender diferentes variedades por kilo a un mismo precio para complacer a los clientes.

“Se está trabajando. El domingo previo a la Navidad se sintió menos la venta porque es un tradición que esté cerrado, pero ahora estamos difundiendo que vamos a trabajar este domingo también de 8 a 16”, indicó Mayo.