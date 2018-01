El "fan" de Graciela Alfano, gastó una fortuna para parecerse a Ricky Martin

El exCuestión de Peso, y que cobró notoriedad mediática conocido como el "Fan de Graciela Alfano" en ShowMatch, Fran Ibáñez, más conocido como Fran Mariano, bajó 92 kilos y se sometió a numerosas cirugías estéticas en la búsqueda de parecerse al cantanto puertoriqueño Ricky Martin.

Tenía hipertensión, glucosa alta y dolores musculares, producto de la obesidad, y "a raíz de haber bajado de peso no me dolió nunca más nada y me dejé de sentir mal. Pero me asustó un poco semejante cambio de vida. Fue como empezar todo de cero. Aún hoy, siete años después, me sigue costando acostumbrarme a mi nuevo cuerpo. La gente me dice 'estás divino, mirá cómo eras antes', pero no es tan fácil", reveló el diálogo con el sitio Teleshow.

Fran Mariano se catapultó como mediático en las numerosas apariciones en la TV durante el ciclo de ShowMatch, donde hacía "el aguante" a Graciela Alfano, una de los jurados, aunque sostiene que "Yo nací el 12 de diciembre y el 24 estaba actuando de Niñito Jesús: nací para la televisión y las cámaras. Hay una parte de mí que me dice 'tenés que ir a la televisión, andá a los programas, hacete famoso'. Pero otra parte me dice 'tenés que estudiar y trabajar, hacer las cosas de una persona normal'. Así que es una guerra constante. Hay gente que nace para trabajar en un banco y otra para ser famosa. Cuando me piden una foto en la calle me siento increíble".

Cirugías y Ricky Martin

El impresionante cambio físico de Fran no terminó con su participación en Cuestión de Peso.Siguió, pero con la ayuda de la ciencia: en su afán por parecerse a Ricky Martin, se sometió a más de 27 cirugías plásticas -perdió la cuenta de cuántas exactamente- y gastó más de un millón de pesos: "Esto empezó hace mucho, cuando me decían que tenía un aire a Ricky Martin. Me lo tomaba como un chiste pero me empecé a hacer unos retoques y el parecido se hizo más grande y me lo decían todos. Ahí pensé 'bueno, genial, si vamos por eso, vamos por todo'".