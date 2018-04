Diez mil empadronados para elección en la Unju

Por primera vez con voto directo, se iniciarán mañana las elecciones de renovación de autoridades en la Universidad Nacional de Jujuy que se extenderán hasta el martes. La votación será simultánea en las facultades de Ciencias Agrarias, Ingeniería, Ciencias Económicas y Humanidades, y se estima que votarán alrededor de 10 mil personas entre docentes, no docentes, egresados y estudiantes habilitados en el padrón. Fuera de ellas sólo se votará en la sede de San Pedro de Jujuy.

Lo explicó así el presidente de la Junta Electoral Pablo Mármol, precisando que será directa, de acuerdo a una resolución del Consejo Superior que modificó el régimen electoral, que adaptó las previsiones que tiene la Constitución Nacional para elegir presidente y vice. Fue luego de la reforma introducida por la Convención Constituyente de 1994.

"De esta forma el estatuto prevé una elección directa para rector y vicerrector, y para consejero superior a través de una fórmula polinómica donde porcentualmente se convoca, se computan los votos de los cuatro claustros que componen los distintos sectores de la Universidad Nacional de Jujuy. Es el claustro docente, no docente, egresados y alumnos", detalló. Se prevé elegir consejeros superiores, los que integran la máxima autoridad de la Unju, decanos, vicedecanos de las cuatro facultades, y consejeros académicos.

El padrón está integrado por alumnos activos, que hayan rendido en el año inmediato anterior al menos dos materias y que cumplan con los demás requisitos del Consejo Superior; mientras los docentes y no docentes son los activos y plenos. En el caso de los egresados son aquellos que pertenecen a la Unju, o que tengan como mínimo dos años de residencia en la provincia de Jujuy y otros requisitos que incluye que tengan la misma carrera por lo que la Unju otorga títulos, cuya inscripción ya se cerró el 16 pasado.

"La Facultad que más convoca en alumnado y docentes es la Facultad de Humanidades que tiene cerca de 5.000 o un poco más de alumnos y una cantidad de docentes significativa. Las otras unidades académicas tienen números menores, pero estimo que entre todas no superan las 10.000 personas habilitadas entre los cuatro claustros para emitir el voto", precisó Mármol.

Recordó que hay un padrón que tuvo correcciones producto de datos que se acercaron para actualizarlo, para el caso de egresados que integraban el anterior pero que fallecieron; y otros que son ajenos a la actividad de la Unju. En el caso de estudiantes fue para los que no son plenos, altas y bajas que dependen de la documentación que se presenta.

A la hora de votar, por primera vez en forma directa a las autoridades, se encontrarán con un voto correspondiente a rector y vicerrector, algo que antes se definía mediante la asamblea universitaria que proclamaba al rector de la Unju. "Este mecanismo se ha simplificado, donde los mismos claustros son los que eligen a los que entienden como mejor representante para dirigir la Universidad Nacional de Jujuy", precisó.

La sede de San Pedro será la única donde se votará en el interior, debido a que allí hay un importante electorado. Luego del cierre se realizará el cómputo de votos y la proclamación de autoridades será posterior siempre que no haya habido ninguna impugnación.

El mecanismo de votación para comicios universitarios

El mecanismo de votación incluirá una suerte de cuarto oscuro y votos, debido a que se aplican las disposiciones previstas de la Ley 19.945 del Código Electoral Nacional, con algunas modificaciones introducidas y lo correspondiente a la intervención de la Junta Electoral, la oficialización de las listas, las candidaturas y las eventuales impugnaciones u observaciones que se puedan realizar.

En cada Facultad se votan: consejeros académicos -que son varios por lista-, decano y vicedecano, rector y vicerrector y consejeros superiores que formarán parte del órgano máximo de la universidad.

Actualmente ya se oficializaron las listas, se presentaron algunos modelos de voto que se remitieron a la imprenta de la Unju que hace la impresión de los votos de las listas oficializadas, según un modelo estandarizado surgido de la resolución 292 del Consejo Superior.

En ese esquema, las Juntas Electorales de cada unidad académica y la Junta Electoral General, que preside Mármol, se encargan de la fiscalización y del proceso correspondiente al comicio. Se aseguran que se entreguen las urnas a tiempo en cada unidad académica, con sobres y votos necesarios para que cada claustro pueda emitir el sufragio.

Para el desarrollo de los comicios, son las Juntas Electorales de cada facultad las que aseguran la custodia de las urnas, con la colaboración de personal policial, para mantener el orden y evitar algún inconveniente vinculado a las listas y los candidatos. En algunos casos pidieron la colaboración del personal no docente y de la Policía provincial para garantizar la seguridad de esa instancia eleccionaria.

Una vez que termine el escrutinio las Juntas Electorales harán el cómputo definitivo y lo remitirán a la Junta Electoral General, que se incorporará al informe final donde se hará el cálculo polinómico para determinar de la votación cómo surgen las representaciones de los distintos claustros. En ella se incorpora un tercio por cada uno, porque son 4 los claustros académicos para las candidaturas, y un porcentaje adicional de los no docentes que tienen una participación adicional en el Consejo Superior.

La Junta Electoral General lleva adelante todo el acto eleccionario para las candidaturas de consejeros superiores, rector y vicerrector, mientras las juntas de las distintas facultades son las que se ocupan de cada acto eleccionario en cada unidad académica. Las resoluciones que emitan estas juntas que causen algún agravio a una lista y que sea motivo de objeción o impugnación, le llegará a la Junta General, que resolverá de acuerdo al reglamento y la Ley Nacional Electoral.

De acuerdo a los plazos que establece el estatuto, el 20 podrían proclamarse las autoridades elegidas. De los 18 miembros de cada Consejo 9 bancas son para los docentes y el voto del claustro tendrá un peso de un 50% en la elección directa. Los estudiantes tendrán 6 bancas y la ponderación del claustro estudiantil tendrá un peso de 33,3%; y los no docentes y graduados tendrán un peso de 5,5% y 11,2% respectivamente.