Festejaban el cumpleaños de una persona de la calle y la policía los corrió

Como es habitual cada sábado, los integrantes de “Zoom” salieron a realizar su tradicional recorrida nocturna. Pero ese día tenía un condimento especial porque iban a realizarle una fiesta de cumpleaños sorpresa a Fabián, uno de los muchachos en situación de calle. Eran las 23 y llegaron al lugar en donde él estaba ubicado, sobre calle Necochea, entre Independencia y 19 de Abril. Celebrar los cumpleaños es parte del trabajo voluntario de “Zoom”. Ese simple festejo tiene un gran valor emocional para las personas en situación de calle debido a que les fortalece la autoestima y les acaricia el corazón.

Era una noche lluviosa y los miembros del grupo ya tenían todo preparado. Fue así que lo saludaron, lo abrazaron y le cantaron el feliz cumpleaños con torta de por medio. El momento era muy agradable y ameno, y se lo veía reflejado en la sonrisa de Fabián.

Hasta que, momentos antes de que los chicos se retiren, llegó la Policía al lugar, “el accionar fue prepotente, cuando arribaron nos dijeron de malas maneras y de una forma soberbia que nos retiremos. Nosotros nos presentamos y les dijimos sobre nuestra tarea por el bien social; a ellos poco les importó y nos respondieron que si queremos festejar un cumpleaños nos vayamos a festejar a un bar”, mencionó al respecto Cecilia Cernuschi, una de las personas que presenció ese mal momento. Lo peor ocurrió después porque los amenazaron con pedirles los documentos y les dijeron que “vamos a proceder si no se retiran”. Palabras que preocuparon y asustaron a los voluntarios que hacen una loable tarea solidaria. Ante ese escenario se retiraron y fueron “escoltados” por el personal policial.

“Es muy triste que nos saquen de esa manera, nosotros estábamos haciendo lo que el Estado no hace, estábamos en un lugar en el que el Estado está ausente y lo paradójico de todo es que ellos mismos nos sacaron de ahí. Las personas en situación de calle son responsabilidad del Estado y nosotros trabajamos haciendo eso que ellos no hacen. Se supone que la Policía debe trabajar a la par nuestra y no de esta forma. El sábado perdimos recursos y el trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo, porque ese momento hizo que muchas personas que nosotros contenemos se sientan mucho peor de lo que ya se sienten, se perdió nuestro trabajo, nuestro tiempo, y nuestros recursos económicos”, remarcó Cernuschi.

Después de ese episodio se dirigieron a la Seccional 1º a pedir explicaciones sobre lo sucedido. Hace más de 4 años que el grupo realiza estas actividades y nunca les había pasado algo así. “En la Seccional nos dijeron que ellos operan de esa forma y no nos pidieron disculpas. Esta situación no puede quedar así, vamos a hacer las acciones correspondientes ante los organismos pertinentes.Hay que saber reconocer que las personas en situación de calle también tienen derechos y también se deben reconocer nuestra labor”, dijo.

"Nuestro trabajo nos es fomentar que las personas vivan en la calle, ese no es un lugar para que viva nadie. Nuestro fin es poder recuperarlos para que se inserten en la sociedad, en su familia y en lo laboral", sostuvo la voluntaria.

Se puede colaborar y participar como voluntario en esta institución vía Facebook: Zoom o al número 388-4046020.