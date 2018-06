La Fe en Jesús Sacramentado desafió ayer el frío y la lluvia

Con profundo fervor y enfrentando con buen ánimo la llovizna que volvió a caer sobre el sur de la ciudad, cerca de las 16.30 la feligresía capitalina vivió ayer la fiesta diocesana de Corpus Christi.

En esta ocasión la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo se realizó en la jurisdicción de la parroquia San Pedro y San Pablo, que se encuentra transitando sus Bodas de Oro.

El obispo Daniel Fernández ofició la Santa Misa, junto a todos los sacerdotes de San Salvador de Jujuy, en el altar levantado en la esquina de la avenida Libertador y la calle Juárez Celman.

También allí se dieron cita los abanderados de los establecimientos educativos de la zona y colegios confesionales. En tanto que los niños de catequesis y sus familias, además de distintas comunidades capitalinas, prepararon carteles y "mechudos" para acompañar los momentos festivos.

Debido a que la lluvia se intensificó luego de la liturgia de la Palabra, monseñor Fernández fue escueto en su homilía pero recordó el motivo de haber elegido el lugar de realización por los 50 años de la parroquia San Pedro y San Pablo; además de reseñar que Corpus Christi rememora la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena.

Apelando a los paraguas y sin decaer en la intención de estar junto a Jesús Eucaristía, una vez finalizada la misa se dispuso la procesión con la custodia encabezando la expresión de fe que en su recorrido efectuó una parada en el viejo templo de la calle Pachi Gorriti al 1.200 para destacar que fue el sitio donde se desempeñó mucha de la tarea pastoral y asimismo se puso fuerte énfasis en el lema "Vale toda vida"", reivindicando la importancia de defender la vida desde el momento de la concepción.

La columna avanzó por Pachi Gorriti hasta Zegada y concluyó en la sede parroquial de avenida Almirante Brown, engalanada para la ocasión. Junto a la enorme cruz amarilla que identifica a la iglesia que tiene como párroco al padre Miguel David Aciar, el obispo jujeño dio la bendición con el Santísimo Sacramento a todos los presentes.

Debido a que la lluvia había amainado brindó también unas palabras. "Que el Señor no nos permita tener un corazón frío y mucho menos nos permita honrarlo en la Eucaristía y no servirlo después en nuestros hermanos más pobres", dijo monseñor Fernández.

"Que el Señor nos regale a todos hoy ese corazón generoso capaz de hacernos cargo de la fragilidad de Jesús que quiso, siendo todopoderoso, ser frágil y estar presente en el más indefenso de nuestros hermanos", agregó.

El drama de las adicciones

Finalmente remarcó que "en este cincuentenario de la parroquia San Pedro y San Pablo también como signo quisimos hoy estar aquí, sabemos que los barrios que atiende son muy difíciles, son muy duros; sabemos que hay mucha gente que sufre, muchas mamás que penan porque sus hijos han caído en las adicciones y sabemos que hace falta la presencia de Dios, del Dios de la vida, sabemos también que nuestros hermanos de esta comunidad desde hace 50 años tratan de hacerlo y de asumir y cargar la fragilidad de sus hermanos más pobres. A todos ellos les queremos dar realmente muchas gracias, a todos los que han preparado esta hermosa celebración que hemos vivido pensada en cada uno de sus detalles y de todos los que han trabajado".

Con un cerrado aplauso por la parroquia anfitriona concluyó la celebración diocesana, que dejó exultantes a los fieles que permanecieron un momento más en la avenida Almirante Brown antes de desconcentrarse.

DEVOCIÓN / NUMEROSOS FIELES DESAFIARON EL FRÍO Y LA LLUVIA PARA PARTICIPAR DE LA CELEBRACIÓN.

“El aborto es un delito que oculta a otro delito”

Es el caso de “máximo grado de indefensión de las víctimas”, dijo referente.

Una representante del Servicio a la Vida o Servicio de Planificación Natural del Movimiento Familiar Cristiano provincial dio su postura acerca del aborto, tema que se debate en el Congreso nacional sobre si despenalizarlo o no.

En tal sentido, la referente del mencionado Movimiento, Gladys Garzón, se preguntó “qué actitud tomarán (los legisladores) considerando que con su voto contribuyen a elegir quien debe vivir y quien no, haciendo selección de calidad”, pidiéndoles que “si todos decidimos, ustedes también decidan la vida de los dos, del niño y la madre, con leyes superadoras. La muerte nunca puede ser la respuesta, nada bueno puede surgir de una dirigencia que elige la muerte como solución para una sociedad humana e inclusiva”.

Agregó además en que “no hay personas que son más valiosas que otras, son iguales en dignidad, grandeza y destino. Son iguales en derechos desde la concepción hasta la muerte. Son seres inocentes e indefensos a quienes se les niega el derecho a ser, a vivir. Tienen el derecho primario y constitucional que es a una defensa, ya que de otro modo, con el aborto, es el único ser no escuchado antes de una condena”.

Consideró además que “el aborto es un delito que oculta a otro delito, porque se hace desaparecer las pruebas; en el aborto se llega al máximo grado de indefensión de la víctima”, por lo cual “no debemos resolver la muerte con más muerte”.

Por otra parte Garzón dijo que “el slogan de quienes defienden la legalización del aborto es falso, porque no es legal, no es seguro y no es gratuito”, acotando que “no es legal porque tendrían que modificar gran parte de la Constitución Argentina. Tampoco es cierto que sea seguro porque ninguna intervención quirúrgica es segura, y no es gratuita, porque con nuestros aportes se tendría que mantener todo este nuevo movimiento, y no estoy de acuerdo a contribuir para matar bebés indefensos e inocentes”.