Cardiff congeló el pago del pase de Emiliano Sala

Mientras la familia de Emiliano Sala sigue buscando al futbolista de manera privada, con la donación de cientos de personas que intentan ayudar a la causa, el litigio legal sobre el pase del delantero del Nantes a Cardiff City ya empezó.



Según informó el diario The Telegraph, desde el club de la Premier League aseguraron que no pagarán los 17 millones de euros que había costado la transferencia hasta que no se aclare qué es lo que ocurrió con el avión en el que viajaba el fútbolista.

El primer pago estaba pactado en 6 millones de euros, pero el equipo galés estudia posibles medidas legales antes de llevarlo a cabo. El Cardiff piensa en reclamar por negligencias en el vuelo en el que ellos no tuvieron nada que ver.