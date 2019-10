"Una decisión equivocada del presidente” Macri

Froilán Peloc, secretario general de la Unión Metalúrgica de Jujuy, manifestó su total desacuerdo con el decreto del presidente de la Nación Mauricio Macri por el cual reduce las indemnizaciones por accidentes laborales, considerando que es una medida totalmente equivocada, y espera que pueda ser revertida.

En ese sentido el dirigente gremial consideró que “en ese aspecto los trabajadores de la metalurgia opinamos que estamos totalmente en desacuerdo con el decreto del presidente Macri. Creemos que los gremios estamos para defender los derechos ya sea por decreto, creemos que es una decisión equivocada del Presidente así que espero que reflexione y dé marcha atrás con ese decreto”.

Asimismo, sostuvo que “si no revierte la medida, se sabe que están las elecciones próximas y creo que nosotros tenemos que ver que los trabajadores queden protegidos en todo sentido. O sea, ustedes saben cómo es el tema este de los riesgos de trabajo donde se perdieron muchas vidas y con esto significa que favorece al sector empresarial, así que está clarito a qué apunta este decreto”.

Luego especuló en que el Presidente de la Nación tomó esa medida “sinceramente debido a alguna presión del sector empresarial, me imagino, pero es de público conocimiento como está actuando el presidente Macri en estos cuatro años. Así que por eso justamente la gente ya se expresó en las Paso y creemos que se van a ratificar todos los votos que ha conseguido el justicialismo en el próximo 27 de octubre”.

Recordó también que la respuesta de los trabajadores de su sector cuando se enteraron de la medida “fue muy malo, encima que no hay mucho trabajo y estamos en una situación muy preocupante en cuanto a fuentes de trabajo y la estabilidad, para cuidar los puestos de trabajo, esto no hace más que empeorar la situación”.

Acotó al respecto que “si bien no hay despidos masivos, pero cada vez se nota que en los talleres hay menos trabajo, no se hacen horas extras, o sea, como dije anteriormente estamos paralizados con la producción que se venía haciendo años antes”.

Por otra parte, refiriéndose a la obra pública que el Gobierno nacional proclama que hay, Peloc refirió que escucha por los medios periodísticos, lee los diarios “pero para nosotros por lo que vemos son títulos nada más, porque en la realidad no se refleja tantos trabajos que se anuncian en los medios. Por lo menos en nuestro sector de lo que es la parte industrial metalúrgica no, porque es más, cuando hablaban tanto de Cauchari que había mano de obra para cientos y cientos de trabajadores, a las empresas metalúrgicas no las dejaban entrar porque les dijeron que tenían que inscribirse en el rubro de la Uocra para entrar a trabajar. Entonces eso, da la pauta que nuestro sector está siendo bastante perjudicado por las decisiones que se toman desde el Gobierno con respecto a estos temas”.

En ese marco, agregó que “todos los días estamos en emergencia porque hay talleres que no pagan los sueldos en tiempo y forma. En el tema de los aportes estamos constantemente viendo de sostener lo poco que nos queda, porque ayer tuvimos una entrevista en el Ministerio de Trabajo por una empresa de fundición de Palpalá, Impulsora Metalúrgica del Noroeste SA, la cual también pretende reducir la jornada laboral, y nosotros siempre vamos a pelear por el derecho del trabajador para que no salga perjudicado”.

No obstante las tareas que realizan a diario, adelantó que llegado el momento “nosotros vamos a salir, siempre y cuando los compañeros así lo decidan”.