Amigo de una imputada la compromete con su relato

Víctor Ángel Virgilio Cruz se presentó ante el tribunal sin saber que se podía constituir en un testigo fundamental.

Sus dichos a las preguntas de los fiscales y de la querella comprometieron seriamente a una de las imputadas, que como siempre está sentada a la izquierda de su defensora técnica y sigue las alternativas del juicio como si se hablara de otra persona.

En la mañana de ayer se concretó una nueva audiencia del juicio oral y público que se le sigue a Mariana Florencia Cruz y Mirna Aylen Céspedes como probables coautoras del delito de "robo calificado con el uso de arma blanca y homicidio criminis causa en concurso real" y a Rolando Rene Velázquez, como supuesto autor del delito de "encubrimiento".

Víctor Cruz vivía con Emilce Flores, ya que era novios, quien llamaba a la víctima tío por ser él quien en el marco de una tarea solidaria le brindaba contención y apoyo con el que se había ganado el cariño de la joven.

Cruz afirmó que un domingo, casi una semana después del hecho fue a la casa de su "amigo" Velázquez quien estaba con Florencia Cruz y en el lugar le relataron parte de lo sucedido.

Destacó que cuando Rolando Velásquez le abrió la puerta le comentó que junto a su pareja se "mandaron una macana".

Relató que la Policía nunca llegó después que Emilce Flores y una amiga atacaran a Florencia Cruz, ya que por el diario se enteraron que habían matado a un músico.

En otro párrafo del relato el testigo afirmó que "yo les dije que se entreguen", aseverando que Florencia Cruz se mostraba nerviosa.

Al testigo de apellido Cruz, al que las partes le leyeron párrafos de su declaración en sede judicial, reconoció haber visto un "aparatito" que le dijeron que habían sacado del auto y lo describió como un pendrive negro parecido al que tenía Marcelo Córdoba.

También dijo que Florencia Cruz que era novia de su amigo no vivía en ese lugar, ella visitaba a su novio por eso la veía, aclarando que era en un sector del B5 de Alto Comedero.

Un relato revelador

Emilce Flores y su amiga Gabriela Rodas pese a las citaciones que les realizaron no se presentaron a declarar e incluso sus familiares afirman que no se encuentran en la provincia, no saben dónde están y que no tienen teléfono celular.

Consultado Víctor Cruz sobre si sabe algo de estas mujeres afirmó de manera contundente que "ellas viven a la vuelta de la casa, sí las veo", tirando por tierra el relato de que no estarían en Jujuy.

El Tribunal en lo Criminal Nº 3, está integrado por los jueces Ana Carolina Pérez Rojas (presidente de trámite), María Margarita Nallar y Mario Ramón Puig.